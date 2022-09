Wechsel fix : Borussia verpflichtet Farkes Wunschspieler Weigl

Mönchengladbach Der Wechsel von Julian Weigl zu Borussia Mönchengladbach ist perfekt. Damit bekommt Trainer Daniel Farke auf den letzten Drücker noch die Verstärkung für das Mittelfeld. Bei dem Transfer handelt es sich um ein Leihgeschäft.

Nun ist Julian Weigl offiziell ein Borusse. Nachdem der 26-Jährige am Donnerstag den Medizincheck bestanden hatte, unterschrieb er im Borussia-Park einen einjährigen Leihvertrag. „Julian ist ein enorm ballsicherer und spielstarker Spieler“, wird Sportdirektor Roland Virkus in einer Mitteilung des Klubs zitiert. „Er bringt viel Bundesliga-Erfahrung und fußballerische Qualität mit und wird unserer Mannschaft mit Sicherheit schnell helfen können.“

Ob eine Kaufoption vereinbart wurde, teilte Borussia nicht mit. „Als Trainer hat man immer Hoffnung, dass noch Qualität dazukommt. Warten wir mal ab, was die nächsten 24 Stunden bringen“, hatte Daniel Farke noch am Mittwochabend nach dem Training gesagt, nun hat der Gladbach-Coach seine gewünschte Verstärkung erhalten.

Weigls Marktwert wird aktuell auf rund 22 Millionen Euro geschätzt. Der sechsfache deutsche Nationalspieler hat seit seinem Wechsel im Jahr 2019 von Borussia Dortmund nach Portugal 114 Pflichtspiele für Benfica absolviert, in denen er fünf Tore und fünf Vorlagen beisteuerte. Unter Benficas neuem Trainer Roger Schmidt kam Weigl zu Beginn der Saison nicht zum Zug und musste sich mit der Rolle des Einwechselspielers begnügen. Bei den Meisterschaftsspielen am vergangenen Samstag und am Dienstag gehörte Weigl schon gar nicht mehr zum Kader, was bereits auf einen bevorstehenden Wechsel hingedeutet hatte.