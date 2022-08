Rechtsverteidiger Nummer zwei : Lainer kämpft bei Borussia um seine Spielzeit

Mönchengldabach Später Trainingseinstieg, eine Grippe und eine Knieverletzung – für Stefan Lainer läuft es in dieser Saison noch nicht rund bei Borussia Mönchengladbach. Nun hat sich Trainer Daniel Farke zu Lainers Situation und dem Konkurrenzkampf mit Joe Scally geäußert.

In der vergangenen Saison kam Stefan Lainer als Held aus München zurück. Sein schönes Kopfballtor nach der Ecke von Jonas Hofmann am kurzen Pfosten hatte den 2:1-Sieg der Borussen im Januar bei den Bayern möglich gemacht. Lainer hatte sich eingereiht in die namhafte Reihe der Bayern-Besieger.

Dieses Mal, beim 1:1, war Lainer gar nicht erst mitgereist in den Süden, unweit seines Geburtsortes Salzburg. Eine Entzündung im Knie hatte ihn unter der Woche gehindert, am Trainingsbetrieb teilzunehmen und ihm schließlich die Kaderzugehörigkeit gekostet. Dass er unter anderen Umständen vielleicht zu seinem ersten Startelf-Einsatz gekommen wäre beim Rekordmeister, ist keine gänzlich absurde These.

Lainer, 30, hat reichlich Erfahrung auf höchster Fußball-Ebene und hat allein in seiner Zeit bei Borussia immer wieder erlebt, wie die Bayern zu schlagen sind. Zudem war Joe Scally, der junge US-Amerikaner, der Lainers Platz als Rechtsverteidiger inzwischen eingenommen hat unter dem neuen Trainer Daniel Farke, zuletzt gegen Hertha teilweise überfordert, als es schnell wurde bei den Berlinern. Möglich, dass sich Farke dann für Routine und Willenskraft entschieden hätte, zwei Aspekte, für die Lainer besonders steht. Gekommen ist er 2019 mit Marco Rose aus Salzburg, er war praktisch dessen verlängerter Arm auf dem Rasen, einer, der Roses Idee vom Spiel absolut lebt. 33 und 31 Spiele machte Lainer in den beiden Rose-Spielzeiten, dazu kamen alle möglichen Spiele im DFB-Pokal und Europa, auch bei Hütter verpasste er nur wegen seines Knöchelbruchs eine Reihe von Spielen. Lainer war bei beiden Trainern aus dem RB-Universum gesetzt. Er ist ein Spieler, der über den Kampf kommt, den Willen, der den Gegner unerbittlich nervt und im Spiel nach vorn das Risiko nicht scheut.

Auch bei Farke sollen die Außenverteidiger hoch stehen und die Flügelarbeit machen, sodass die originären Offensivkräfte mehr ins Zentrum ziehen. Doch jetzt gibt es einen anderen Fußball in Gladbach: technisch orientierten Ballbesitzfußball. Lainer ist kein Edelkicker und er ist groß geworden in der Pressingmaschine RB, der neue Gladbach-Stil ist neu für den Österreicher.

Doch das ist kein Problem in den Augen seines Trainers. „Für mich gibt es keine RB-Spieler oder Bayern-, oder Barcelona-Spieler, sondern nur gute Spieler oder weniger gute. Und Stevie ist definitiv ein guter Fußballer, darum ist es für mich auch kein Zufall, dass er bei jedem seiner Trainer auf lange Sicht immer gespielt hat. Er ist zuverlässig, taktisch gut, gibt immer Gas, ich bin total zufrieden mit ihm. Und er hat auch jetzt alle Chancen“, sagte Daniel Farke.