Gladbachs Ersatz für Bensebaini : Netz ein bisschen historisch und mit einem „guten Gefühl“

Foto: Dirk PŠffgen/Dirk Paeffgen (dirk) 15 Bilder Das ist Borussia-Talent Luca Netz

Mönchengladbach Der junge Außenbahnspieler Luca Netz kam beim 1:1 in München für Ramy Bensebaini ins Team. Er hatte es nicht leicht zu Beginn, rechtfertigte das Vertrauen von Trainer Daniel Farke aber insgesamt und sorgte mit seinem Einsatz sogar für ein Novum.

Schon vor dem 1:1 der Borussen bei den Bayern hatte Daniel Farke Erklärungsbedarf. Denn Ramy Bensebaini, sein ständiger Linksverteidiger, fehlte wegen eines grippalen Infekts. Dafür kam der 19 Jahre alte Luca Netz ins Team, ein Eins-zu-Eins-Wechsel: junger Linksverteidiger ersetzt gestandenen Linksverteidiger. „Es ist schade, dass Ramy nicht fit geworden ist und damit eine gestandene Größe ausfällt. Aber wir haben Luca und setzen auf seine offensiven Stärken“, begründete Farke seine Personalwahl.

Foto: dpa/Sven Hoppe 17 Bilder Bayern - Borussia: die Fohlen in der Einzelkritik

So wurde Netz am Samstag sogar ein bisschen historisch. Denn erstmals änderte Farke in der Bundesliga seine Startelf. „Warum soll man etwas anders machen, wenn es läuft“, stellte Farke nebenbei klar, dass er ein Freund von Beständigkeit sei, gerade zu Beginn einer Spielzeit, in der es gilt, Abläufe einzuspielen. Doch wenn es nötig ist, dann muss man als Trainer auch der zweiten Reihe vertrauen. Auch wenn ein junger Kerl wie Netz plötzlich gegen einen Top-Außenstürmer wie Kingsley Coman ankämpfen muss.

„Luca hat sich nahtlos eingereiht ins Team. Er hat am Anfang ein bisschen gebraucht, aber das ist ganz normal“, sagte Manager Roland Virkus. Vergangene Saison war Netz aus Berlin gekommen und war einer der wenigen positiven Aspekte in Gladbach. Jetzt musste er sich wieder hinten anstellen und auf seine Chance warten. Nun kam sie gegen die Bayern. Er nutzte sie, um sich zu positionieren.

Foto: Dirk Päffgen/Dirk Paeffgen (dirk) 31 Bilder Bayern - Borussia: die Bilder des Spiels

„Ich habe es solide gemacht, obwohl Coman viele Flanken hereingebracht hat. Es ist ja klar, dass ich ihn nicht 90 Minuten verteidigen kann, dafür ist er zu gut“, fasste er seinen 90-Minuten-Einsatz passend zusammen. Tatsächlich hatten die Bayern seine Seite besonders im Fokus, wenn es darum ging, die Borussen unter Druck zu setzen, wohl auch, weil es da eine Veränderung gab. Coman hatte viele Aktionen, Netz stemmte sich dagegen, nicht immer mit Erfolg, aber er war auch nicht total überfordert.

Netz arbeitete sich rein in das Spiel und nahm die Herausforderung an wie alle Borussen. „Wir haben alle eine gute Mentalität gezeigt, auch die, die reingekommen sind, haben sich sofort reingebissen, jeder hat mit allem was er hat unser Tor verteidigt“, sagte Netz, der froh war „mal wieder über 90 Minuten gespielt zu haben“. Seine Offensiv-Qualitäten blieben naturgemäß gegen die Bayern komplett auf der Strecke.

Lesen Sie auch Neue Transfer-Entwicklungen : Gladbach bedient sich wohl wieder in Toulouse