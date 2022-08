Im Vereinsmuseum : Borussia eröffnet Ausstellung „Verantwortung in Fußballschuhen“

Mönchengladbach Borussia Mönchengladbach eröffnet am Donnerstag eine neue Ausstellung im Klub-Museum. Dabei geht es nicht nur um Borussias Beziehungen zu Israel, sondern auch um den Einsatz gegen Rassismus und Diskriminierung. Was die Besucher dort erwartet.

Geht es um die guten Beziehungen, die Borussia zu Israels Fußball seit den späten 1960er Jahren pflegt, denken alle in die gleiche Richtung: Es geht um Freundschaft. Die Basis ist die, die Borussias früheren Trainer Hennes Weisweiler mit Israels damaligem Trainer Emanuel Schaffer verband. Beide hatte sich an der Kölner Sporthochschule kennen- und schätzengelernt.

In einer Zeit – der Holocaust lag keine 30 Jahre zurück – in der es eisig war zwischen Israel und Deutschland, wurden die Fußball-Profis vom Niederrhein zu Diplomaten und bauten in 90 Minuten mehr Beziehungen auf als viele Politiker in den Jahrzehnten zuvor. Im Bloomfield-Stadion in Tel Aviv besiegte Gladbach das Nationalteam Israels 6:0 und bekam den Applaus der gegenerischen Fans. Später wechselte in Shmuel Rosenthal der erste Israeli in die Bundesliga – zu Borussia. Immer wieder reiste Gladbach nach Israel, zuletzt 2008, als Tel Aviv, die Holocaust-Gedenkstätte Yad Vashem und Jerusalem besucht wurden.

Borussia hat Spuren hinterlassen in der Geschichte zweier Länder und sie ist stolz darauf. 2014 bekam der Bundesligist den Zukunftspreis der Israelstiftung Deutschland. „In vorbildlicher Weise unterhält Borussia Mönchengladbach seit Ende der 60er-Jahre enge und vielfältige Beziehungen zu Israel. Wer hätte gedacht, dass mit diesem ersten Fußballspiel ein so dauerhafter Kontakt angestoßen würde“, sagte der damalige israelische Botschafter Yaakov Hadas-Handelsman.

Ähnliche Worte dürften nun bei der Eröffnung der Ausstellung „Verantwortung in Fußballschuhen“ zu hören sein. Am 1. September wird die Schau feierlich eröffnet und ist ab dem 2. September in Borussias Vereinsmuseum „Fohlenwelt“ öffentlich zugänglich. Doch nicht nur die Freundschaft zu Israel wird aufgearbeitet, es gibt auch eine wichtige und notwendige Reflexion der Zeit des Nationalsozialismus, die Borussia betraf wie alle Sportvereine. Nicht nur, weil in Heinz Ditgens ein Gladbacher bei den Olympischen Spielen von 1936 im deutschen Fußballteam mitspielte.

„Die Ausstellung macht aber auch darauf aufmerksam, wie wichtig auch und gerade heute der Einsatz gegen Rassismus und Diskriminierung jeglicher Art ist. Wir wollen die Besucher dazu anregen, zu hinterfragen, nachzudenken und sich mit anderen auszutauschen“, sagt Borussias Geschäftsführer Markus Aretz. Die Schau soll für antisemitische Tendenzen sensibilisieren, diskriminierende Sprüche oder Schlachtrufe im Stadion thematisieren. Sie soll dazu aufrufen, diese nicht still hinzunehmen.

Viele Gäste aus Politik und Gesellschaft werden da sein bei der Vernissage, ebenso eine Gesandschaft aus Israel und Protagonisten von einst, Ex-Borussen, die die Reisen nach Israel erlebt haben. Herbert Laumen, Horst Köppel, Winfried Schäfer, und Rainer Bonhof sind als Zeitzeugen da, zudem kommt Gisela Weisweiler, Witwe des Gladbacher Meistertrainers mit Sohn John.

Die Sonderschau ist nach „Berlin, Berlin, wir waren in Berlin“, einer Puma-Sonderausstellung, der Günter-Netzer-Hommage ‚Aus der Tiefe des Raumes‘ und ‚Weisweilers Meisterstück‘ die vierte Sonderausstellung im Gladbach-Museum. Immer wurden die borussischen Ereignisse dabei immer wieder in den zeitlichen Kontext einpflegt. Dieser Aspekt wird bei „Verantwortung in Fußballschuhen“ nun den größten Raum einnehmen und damit zugleich zeigen, wie sehr Fußball Gesellschaft beeinflussen kann, als Trägerstoff für das gute Gelingen der Zwischenmenschlichkeit.

Die Ausstellung wird von der Kulturstiftung der Länder gefördert, sie läuft bis zum April 2023. Darüber hinaus werden die Themen Diversität und Antisemitismus in den kommenden Monaten in einem umfangreichen Rahmenprogramm aufgefächert. „Nach fünf Fußball-Sonderausstellungen, die wir hatten, freuen wir uns, jetzt die Rolle des Fußballs mal anders beleuchten zu können. Wir zeigen mit der Ausstellung, dass der Fußball eine große Strahlkraft hat“, sagt Aretz.