Stimmen Sie ab! : Die große Leser-Umfrage zu Borussias Hinrunde

Mönchengladbach Borussia geht mit 35 Punkten als Tabellenzweiter der Bundesliga in die Winterpause, ist jedoch auch aus den Pokalwettbewerben ausgeschieden. Stimmen Sie über den besten Spieler, die größte Enttäuschung, das schönste Tor und vieles mehr ab.

Es war eine sehr emotionale Hinrunde für Borussia. Große Jubelmomente nach den Last-Minute-Treffern zweimal gegen AS Rom und beim 2:1 gegen Bayern München, aber auch große Trauer bei der Niederlage in der Nachspielzeit gegen Basaksehir und dem Ausscheiden in der Europa League. In unserer Umfrage haben Sie nun die Möglichkeit, darüber abzustimmen, welches der für sie schönste und schmerzhafteste Moment des ersten Halbjahres unter Marco Rose gewesen ist.