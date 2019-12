Seine Torbeteiligungen haben immer Bedeutung : Stindl ist bei Borussia ein Mann für die wichtigen Momente

Mönchengladbach Lars Stindls Assist und Elfmeter brachten Borussia den Sieg gegen Paderborn. Seine Torbeteiligung sind stets wichtig, zuvor schon in Rom und beim Wolfsberger AC.

Er ist der Mann für die wichtigen Momente. Wenn der 31-Jährige an einem Tor beteiligt ist, hat das große Bedeutung für die Spiele der Borussen. Stindl hat fünf Scorerpunkte in dieser Saison aufzuweisen, allesamt mit großem Effekt. Gegen Paderborn waren es sein Assist und das Elfmetertor, die die drei Punkte einbrachten. Per Strafstoß sorgte der Kapitän auch in Rom dafür, dass Borussia in letzter Minute einen Punkt nach Hause nehmen konnte. Mit seinem Tor in Graz entschied er auch Gladbachs Europa-League-Rückspiel beim Wolfsberger AC (1:0). Fünf Punkte weniger hätte Borussia gesammelt, wenn man Stindls Torbeteiligungen abzieht. Beim 4:2 gegen Eintracht Frankfurt legte er noch den letzten Treffer vor, der das Spiel entschied. Diese Bilanz zeigt: Stindl ist zwar nicht mehr der große Scorer, aber wenn er an einem Tor beteiligt ist, ist es sehr wichtig. Er ist der Effektive.