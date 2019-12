Sportdirektor Eberl erklärt : Darum verzichtet Borussia auf Investoren-Millionen

Exklusiv Mönchengladbach Max Eberl hat bekräftigt, dass Borussia nicht daran interessiert ist, Unterstützung von externen Geldgebern zu bekommen. Man wolle bei seinen Prinzipien bleiben. Dass diese dennoch zu Erfolg führen, macht den Sportdirektor stolz.

Sportlich hat es Borussia in der Hinrunde geschafft, fast alle großen Klubs hinter sich zu lassen. Mit Bayern München und Borussia Dortmund rangieren die beiden Eliteklubs der Bundesliga hinter den Gladbachern, die als Tabellenzweiter in die Winterpause gehen.

Überflügelt wurden sie einzig von RB Leipzig, dem Brause-Klub, der vor allem durch die Zuwendungen des Energy-Drink-Herstellers Red Bull angetrieben wird. Borussia verzichtet auf eine solche Unterstützung – und ist stolz darauf, dass sie trotzdem erfolgreich ist. „Als ich vor 20 Jahren als Spieler nach Gladbach kam, ging es um den Abstieg, man hatte keine Mannschaft, kein Stadion, kein Trainingsgelände und 30 Millionen Mark Schulden“, sagt Sportdirektor Eberl in einem Interview mit unserer Redaktion. „Heute reden wir über einen Klub, der ohne einen Cent von Investoren oder Anteilsverkäufen und mit eigener Arbeitskraft und Kreativität all das geschaffen hat, was wir haben, und heute haben wir keine 30 Millionen Mark Schulden mehr, sondern ein Eigenkapital von 100 Millionen Euro, parallel dazu sportlichen Erfolg. Und dass einem Verein das ohne einen finanziellen Anschub gelingt, gibt es in der Fußballwelt nicht so häufig. Wir wollen den auch nicht, wir wollen das aus eigener Kraft schaffen und bei unserer Identität bleiben.“

Zu der gehört ganz klar: „Wir stehen für 50+1, wir wollen der Herr im eigenen Haus bleiben“, sagt Eberl. „Aber wir können dann nicht sagen: ‚Jetzt greifen wir die ganz Großen an.‘ Denn dafür sind sie zu viele Jahre und Fernsehgeld-Hierarchien voraus. Trotzdem schaffen wir es sportlich, durch Kreativität an sie heranzurücken. Dass wir sie überholen, halte ich aber für ausgeschlossen.“

Denn für Eberl sind nicht nur die Klubs, die durch Investoren unterstützt werden, erstmal nicht erreichbar, sondern auch Vereine, die in den vergangenen Jahren häufig in der Champions League gespielt haben. „Leipzig hat einen Anschub bekommen, den wir nicht haben und auch nicht haben wollen. Und Teams wie Bayern, Dortmund, Leverkusen und Schalke waren in einer Zeit, als die Gelder in der Champions League explodiert sind, ständig dort vertreten. Wo sollen wir jetzt diese hunderte Millionen aufholen?“, sagt Eberl.

Einzig mit der regelmäßigen Teilnahme in der Champions League sei das theoretisch möglich. Da tritt Eberl aber ebenfalls auf die Bremse. „Regelmäßig die Champions League zu erreichen, ist natürlich ein Traum für uns. Und wir arbeiten dafür, dass wir es möglichst häufig schaffen. Es einmal zu packen, wäre schon außergewöhnlich, jetzt regelmäßig von der Champions League zu reden, ist aber schon ein sehr, sehr weites Ziel“, sagte Gladbachs Sportdirektor der „Rheinischen Post“. „Weil ich nicht weiß, was in ein paar Jahren ist. Vor fünf Jahren wusste keiner, dass RB Leipzig so erfolgreich wird. Und wer wusste vor einem Jahr, dass Hertha BSC durch einen neuen Investor 250 Millionen Euro bekommt? Wer wird der nächste sein? Wir nicht.“