Borussias Torwart : Das ist Yann Sommers schönster Derbymoment

Mönchengladbach Borussias Torwart Yann Sommer hat verraten, welcher Derby-Moment für ihn bislang der schönste war. Zudem hat der Keeper über die Stärken des 1. FC Köln gesprochen – aber auch erklärt, was im Vergleich zur Vorsaison, als es zwei Derby-Niederlagen gab, anders ist.

Es ist sicher nicht allzu verwegen, Yann Sommer als den besten und beständigsten Borussen in den vergangenen anderthalb Jahren zu bezeichnen. Doch in den Derbys gegen den 1. FC Köln konnte auch Borussias Torwart zuletzt nichts ausrichten. Sieben Tore kassierte Sommer in der Vorsaison bei den beiden Niederlagen gegen den rheinischen Rivalen, nur gegen Freiburg waren es noch zwei mehr. Und die drei Pleiten, die es zuletzt in Serie im Derby gab, schwächte die persönliche Bilanz des Keepers gegen Köln etwas ab. Immerhin ist sie aber noch positiv: In 14 Spielen gab es sieben Siege, ein Unentschieden und sechs Niederlagen.

Den schönsten Derbymoment, das verriet Sommer nun in einem Klub-Interview, erlebte er gleich in seinem ersten Gladbacher Jahr – beim Last-Minute-1:0 im Februar 2015. „Der Moment als Granit Xhaka in der Schlussminute den 1:0-Siegtreffer geköpft hat und anschließend nach hinten zu mir gelaufen gekommen ist. Das ist für mich persönlich mit Abstand der schönste Derbymoment“, sagte Sommer.

Um solche Momente wieder erleben zu können, braucht es nun im Heimspiel gegen Köln (Sonntag, 15.30 Uhr/Dazn) aber wieder eine ganz andere Leistung als jüngst beim 1:5 bei Werder Bremen. „Die Aufarbeitung einer Niederlage in dieser Höhe braucht immer etwas länger. Deswegen hat es auch ganz gutgetan, mal ein paar Tage frei zu haben. Inzwischen haben wir das Spiel gut analysiert. Nun ist wieder Elan und viel Positivität da“, sagte Sommer. Dies ist auch vonnöten gegen Kölner, die mit ihrem Spielstil den Borussen im vergangenen Jahr zwei bittere Niederlagen zufügten.

„Die Kölner sind unglaublich aktiv in ihrem Spiel, sie investieren viel. Sie haben auch viel Qualität nach vorne. Wenn sie den Ball haben, schalten sie schnell um. In den zurückliegenden Spielen hatten sie viele gute Szenen und sind sehr erfolgreich gewesen“, sagte Sommer, der sein Team allerdings auch besser gewappnet sieht als noch im Vorjahr: „Wir sind aktuell anders drauf als in der vergangenen Saison. Es wird wichtig sein, dass wir unsere Leistung und unser Potenzial auf den Platz bringen, dass wir sehr wach und aktiv sind in unserem Spiel. Wir müssen einfach unsere Stärken ausspielen, dann werden wir sehen, wie es am Ende ausgeht.“

Die Borussen werden zeigen müssen, dass sie aus dem Bremen-Spiel gelernt haben und von Beginn an fokussiert sind. Die Erinnerungen an das letzte Heimspiel gegen Köln sollten dabei helfen: Damals stand es nach 34 Minuten auch schon 0:3, am Ende verlor Gladbach 1:3. Jene Niederlage drückte nochmals erheblich auf die Stimmung, eine Derby-Pleite hat eben nochmals ein anderes Gewicht.