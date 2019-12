Ehemaliger Gladbacher : Granit Xhaka vor Rückkehr in Bundesliga?

Granit Xhaka als Kapitän von Borussia Mönchengladbach. Foto: AP/Martin Meissner

Düsseldorf Der ehemalige Gladbacher Kapitän Granit Xhaka steht laut Medienberichten unmittelbar vor einer Rückkehr in die Bundesliga. Momentan spielt der Schweizer in England beim FC Arsenal.

Das wäre ein echter Transfercoup: Laut „Bild“ soll Arsenal-Profi Granit Xhaka vor einer Rückkehr in die deutsche Bundesliga stehen. Hertha BSC soll bereit sein, für den Schweizer Nationalspieler zwischen 20 und 30 Millionen Euro zu investieren. Hertha-Manager Michael Preetz soll bereits zu Verhandlungen in England gewesen sein. Laut des Schweizer Nachrichtenportals „Blick“ soll Hertha bereits ein Angebot abgegeben haben.

Der Hauptstadtklub hatte im Juni 2019 37,5 Prozent seiner Anteile an Investor Lars Windhorst verkauft und so 125 Millionen Euro eingenommen. Außerdem hat Hertha ihm zugesichert, in einem zweiten Schritt in der kommenden Saison - zu einem dann höheren Preis - weitere 12,4 Prozent erwerben zu können. Dann würden Windhorst 49,9 Prozent des Vereins gehören. Daher dürfte das nötige Kapital für einen solchen Wechsel vorhanden sein.

Generell würde solch ein prestigeträchtiger Transfer gut passen. Xhaka wäre, nach Jürgen Klinsmann als Trainer, der zweite große Name bei der Hertha. Der 27-Jährige war im November beim FC Arsenal in Ungnade gefallen. Xhaka war bei seiner Auswechslung beim 2:2 gegen Crystal Palace ausgebuht worden, was er mit deutlichen Gesten quittiert hatte. Er sprach anschließend in einer Stellungnahme davon, dass es teilweise heftige Beleidigungen in den sozialen Medien gegen ihn und seine Familie gegeben hatte. Auf eine explizite Entschuldigung verzichtete er jedoch. Daraufhin wurde er als Kapitän des Londoner Klubs abgesetzt.

Auch bei Borussia Mönchengladbach war Xhaka im Gespräch. Der „Daily Mirror“ spekulierte gar über einen Tausch zwischen Denis Zakaria und Xhaka. Nach Informationen unserer Redaktion ist an diesem Gerücht allerdings nichts dran. Auch wenn Granit Xhaka bei Borussias Fans nach wie vor einen guten Ruf genießt und Teile von ihnen den „Boss“, der von 2012 bis 2016 für Gladbach spielte, fraglos gern wieder in Gladbach sehen würden, ist es sehr unwahrscheinlich, dass es dazu kommt. Schon aus sportlicher Sicht ist Zakaria derzeit für Gladbach unverzichtbar. Zakarias Dynamik ist ein wesentlicher Faktor im Gladbacher Spiel, er ist einer der Prototypen des Rose-Fußballs. Xhaka ist ein anderer Spielertyp.