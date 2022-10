Sieg im Topspiel gegen Großflottbek : Der GHTC ist im Angriff nicht zu stoppen

Feldhockey Der Gladbacher HTC gewinnt am Wochenende unter anderem das Topspiel gegen den Großflottbeker THGC mit 5:1. Es ist das Spiel von Rückkehrer Niklas Braun. Auch der Marienburger SC wird mit 4:1 besiegt.

Gegen Marienburg gehörten die ersten Chancen den Gästen aus Gladbach, doch den ersten Treffer erzielte der MSC, der eine Strafecke in der 8. Minute zur Führung durch Florian Burgbacher nutzte. Das Team von Jan Klatt ließ sich jedoch nicht beirren und es entwickelte sich eine enge Partie, in der Torchancen erst einmal Mangelware waren. Den Gladbachern fehlte zunächst die Ruhe und Präzision im Zusammenspiel. Schließlich setzt sich Mustaphaa Cassiem von halbrechts kommend im Kreis durch und schob den Ball halb im Fallen präzise ins lange Eck zum Ausgleich (28.).

In der Pause fand das Trainerteam um GHTC-Coach Jan Klatt wohl die richtigen Worte, denn die Mannschaft startete deutlich fokussierter in die zweite Hälfte und Marienburg konnte zwei Gladbacher Strafecken nur mit größter Mühe abwehren. Schließlich zeigte Mustaphaa Cassiem ein weiteres Mal seine technische Versiertheit und setzte eine argentinische Rückhand ansatzlos zur 2:1-Führung in die Ecke. Routinier Paul Tenckhoff brachte sein Team per Stechertor zum 3:1 endgültig auf die Siegerstraße.