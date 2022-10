Borussia hält den Anschluss an die Regionalliga-Spitze : FV Mönchengladbach verteilt „Geschenke“ und verliert

War nach der erneuten Pleite seines Teams in der Regionalliga gegen SGS Essen II unzufrieden: FV Mönchengladbachs Trainer Marco Ketelaer. Foto: Heiko van der Velden

Fussball-Regionalliga Der FV Mönchengladbach kassiert am Wochenende bei der SGS Essen II die fünfte Niederlage im sechsten Spiel nach dem Aufstieg in die Frauen-Regionalliga. Nun folgt das Derby gegen eine formstarke Borussia, die den Anschluss an die Spitzengruppe halten kann.

Die Mannschaft des FV Mönchengladbach kommt nach dem Aufstieg in der neuen Spielklasse weiterhin nicht in Tritt. Im Auswärtsspiel bei der zweiten Mannschaft der SGS Essen setzte es am Sonntag mit 1:3 (0:1) die bereits fünfte Saisonniederlage im sechsten Spiel. In der Tabelle ist der FV mit drei Punkten Vorletzter.

„Wir haben wieder eifrig Geschenke verteilt und vorne vieles liegen lassen. So konnten wir uns nicht für eine engagierte zweite Halbzeit belohnen“, sagte FV-Coach Marco Ketelaer zur Partie. Bereits früh gerieten die Mönchengladbacherinnen mit 0:1 in Rückstand, als man sich im eigenen Sechzehner unnötig im Spielaufbau unter Druck setzen ließ und Melina Walheim in der sechsten Minute den Führungstreffer für Essen erzielte. Der frühe Gegentreffer sorgte zunächst dafür, dass der FV nicht ins Spiel fand und Essen weiter Druck aufbauen konnte – ohne allerdings nennenswerte Torchance zu kreieren.

Zur Halbzeit änderte Ketelaer das Spielsystem und brachte Flaka Aslanaj und Julia Kurth in die Partie. Dadurch keimte zunächst etwas Hoffnung auf, allerdings nur wenige Minuten. Merle Greulich in der 50. Minute und Kirsten Nesse in der 52. Minute schraubten die Führung ihres Teams gleich zu Beginn des zweiten Durchgangs auf 3:0 hoch, ehe Narjiss Ahamad den 1:3-Anschlusstreffer erzielte (58. Minute).

Die Mönchengladbacherinnen versuchten in weiteren Verlauf alles, um das Ruder noch einmal herumzureißen – zweimal scheiterte man dabei am Torpfosten. „Die Niederlage war völlig unnötig. Eine Mannschaft auf so einem Niveau darf man zu Beginn nicht so einladen“, sagte Ketelaer. Am kommenden Sonntag empfängt der FV Mönchengladbach um 13 Uhr im Campuspark Rheydt dann Lokalrivale Borussia Mönchengladbach zum ersten Pflichtspiel-Derby der beiden Mannschaften.

Gut gerüstet für dieses Duell scheint Borussia Mönchengladbach zu sein, das nach dem 2:0-Heimerfolg über FSV Gütersloh II den Anschluss an die Spitzenplätze der Regionalliga hergestellt hat. Aktuell liegt Borussia mit elf Punkten auf Platz sechs, vier Punkte hinter Spitzenreiter Arminia Bielefeld. Trotz spielerischer Überlegenheit und einiger guter Tormöglichkeiten führte die Mannschaft von Jonas Spengler zur Pause lediglich mit 1:0, da Jessica Hackenberger in der 45. Minute einen Ball nach einer Flanke von der linken Seite durch Emily Tichelkamp im Tor unterbrachte.