„Ein fürchterlicher Abend“ für Borussia : Verdacht auf Knöchelbruch bei Lainer - Thuram auch verletzt

Stefan Lainer hat sich bei diesem Einsteigen von Mitchel Bakker offenbar einen Knöchelbruch erlitten. Foto: AFP/INA FASSBENDER

Leverkusen Borussia Mönchengladbach hat nicht nur das Spiel bei Bayer Leverkusen verloren, sondern gleich mehrere Spieler. Stefan Lainer dürfte mehrere Monate ausfallen. Welche Folgen die Auswechslung von Marcus Thuram hat, ist noch unklar - in zweierlei Hinsicht.

„Ein fürchterlicher Abend“, sagte Adi Hütter. Zu seinem Urteil trugen nicht nur die vier Gegentore bei Bayer Leverkusen einen erheblichen Teil bei, sondern auch mehrere Verletzungen, die Borussias Trainer zu gleich vier Auswechslungen zwangen. Besonders schlimm hat es offenbar Stefan Lainer erwischt: Der Österreicher musste nach einer üblen Grätsche von Mitchel Bakker mit Verdacht auf Knöchelbruch vom Platz begleitet werden. „Ein böses Foul. Ich hoffe, dass er sich wenigstens entschuldigt bei Stevie“, sagte Manager Max Eberl. Den fälligen Elfmeter verschoss Kapitän Lars Stindl.

Als Lainer kurz vor der Pause mit schmerzverzerrtem Gesicht, gestützt von zwei Leuten, in die Kabine gebracht wurde, wartete dort schon Marcus Thuram. Für ihn war nach 20 Minuten mit bandagiertem Knie Schluss, „das Seitenband“, so Hütter, sei in Mitleidenschaft gezogen worden. Inter Mailand soll interessiert sein, Thuram als Nachfolger von Romelu Lukaku zu verpflichten. Eberl bestätigte nach dem Spiel ohne Nennung eines Vereinsnamens: „Es gibt eine Anfrage, das ist richtig.“ Der Sportdirektor vermochte aber ohne genaue Diagnose noch nicht final zu sagen, welche Folgen die Verletzung für einen möglichen Wechsel haben könnte: „Ich denke, wenn so etwas passiert, dass es eher hinderlich ist. Aber wir wollen ihn auch nicht abgeben.“ Bis zum 31. August ist das Transferfenster geöffnet.

Nach einer Stunde musste dann auch Matthias Ginter runter, nach zuvor 70 Spielen in Folge über 90 Minuten. Der Nationalspieler hatte unter der Woche gekränkelt und wirkte ein wenig benommen. So kam Luca Netz zu seinem Debüt für Borussias Profis. Hütter machte in der 63. Minute einen Doppelwechsel daraus und erlöste auch Alassane Plea, der in der ersten Halbzeit länger behandelt worden war nach einem Foul. Nach dem Schlusspfiff lag auch Ramy Bensebaini auf dem Rasen, der aber nur einen Schlag abgekommen hatte.

