Einem Top-Team Probleme bereitet : Borussias U23 unterliegt Münster unglücklich

Borussias U23-Trainer Heiko Vogel. Foto: Dirk PŠffgen/Dirk Paeffgen (dirk)

Mönchengladbach Borussias U23 konnte sehr zufrieden sein mit dem Auftritt gegen Preußen Münster. Am Ende herrschte jedoch große Enttäuschung über die 1:2-Niederlage. Vorne traf Heiko Vogels Team zweimal die Latte, hinten entschied ein einfacher Zuordnungsfehler das Spiel.

Ein schlechtes Spiel hatte Borussias U23 in der Regionalliga West am Samstag gegen einen der Liga-Favoriten nicht gemacht. Und dennoch blickten die Zuschauer nach dem 1:2 gegen Preußen Münster in enttäuschte Gesichter. Der Grund: Diese Niederlage hätte nicht sein müssen. „Nach unserem Ausgleich hatten wir alle das Gefühl, dass das Spiel kippen könnte“, sagte auch Amateur- und Jugenddirektor Roland Virkus. „Am Ende ist das aber auch nicht der Gegner, mit dem wir uns messen müssen.“

Große Probleme hatten die Borussen nur in den ersten zehn Minuten mit den Münsteranern. Da zeigte der Gast das volle Potenzial, bei dieser Klasse, dem Tempo und der Zielstrebigkeit liefen die jungen Borussen mit einem Altersschnitt von gerade einmal 21 Jahren nur hinterher. Fast sechs Jahre älter waren die Münsteraner, zudem mit reichlich Zweitliga-Erfahrung ausgestattet. Nach neun Minuten stand es 1:0 für Münster, getroffen hatte mit dem ehemaligen Düsseldorfer und Sandhäuser Julian Schauerte einer der Spieler mit Profi-Vergangenheit.

In der Folge entschlossen sich die Gäste jedoch recht schnell, einen Gang herauszunehmen, was die Borussen vor der Pause nur sporadisch nutzten. In der 22. Minute waren sie dennoch dem Ausgleich nah, als Conor Noß mit einem Schuss nur die Latte traf. Auf der Gegenseite verhinderte die mangelnde Entschlussfreudigkeit von Jules Schwadorf das 0:2.

Nach der Pause übernahmen die Borussen dann die Kontrolle, auch die Einwechslungen von Mika Schroers und Michael Wenztel belebten das Spiel, nachdem Torben Müsel zuvor blass geblieben war. Noß und Michel Lieder per Kopf hatten gleich eine Doppelchance, Steffen Meuer traf wenig später nur das Außennetz. Besser lief es in der 65. Minute. Über die linke Seite ließ Schroers drei Gegenspieler aussteigen und spielte den völlig frei stehenden Meuer an, der für den verdienten Ausgleich sorgte.

Jetzt waren die Borussen am Drücker, das Tor jedoch erzielten die Preußen. Bei einer Ecke stand der 1,74 Meter große Kaan Kurt gegen den kurz zuvor ins Spiel gekommenen Jan Dahlke, 1,94 groß. „Das kann er natürlich nicht verteidigen“, sagte Trainer Heiko Vogel. Einmal wurde es noch richtig knapp für die Gäste. Der eingewechselte Luiz Skraback setzte den Ball nach feiner Einzelleistung neun Minuten vor dem Ende erneut an die Latte.

„Ich denke nicht, dass wir hier heute die schlechtere Mannschaft waren. Nach der Anfangsphase, als Preußen besser ins Spiel kam, haben wir nicht mehr viel zugelassen. Es ist bitter, dass wir durch so einen Fehler in der Zuordnung das Spiel verlieren. Daraus müssen die Jungs lernen“, fasste Vogel zusammen. Bereits am Mittwoch um 14 Uhr geht es beim FC Schalke II weiter.