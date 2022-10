Bundesligist in der Krise : Bayer 04 entlässt Trainer Seoane – Xabi Alonso übernimmt

Gerardo Seoane. Foto: AP/Luis Vieira

Leverkusen Bayer Leverkusen hat sich von Trainer Gerardo Seoane getrennt. Der Bundesligist zog damit am Mittwoch die Konsequenzen aus der jüngsten sportlichen Krise. Auch sein Nachfolger steht schon fest.

Bundesligist Bayer Leverkusen hat auf den schwachen Saisonstart reagiert und sich von Trainer Gerardo Seoane (43) getrennt. Dies gaben die Rheinländer, die an den ersten acht Spieltagen lediglich einen Sieg feiern konnten, am Tag nach dem 0:2 in der Champions League beim FC Porto bekannt. Nachfolger wird Xabi Alonso.

Der Schweizer Seoane hatte die Werkself in der vergangenen Saison auf Anhieb in die Champions League geführt. In seiner zweiten Spielzeit als Verantwortlicher lief nicht mehr viel zusammen, Leverkusen gewann nur zwei von zwölf Pflichtspielen.

So scheiterte Bayer in der ersten Runde des DFB-Pokals am Drittligisten SV Elversberg, in der Bundesliga fand sich der Dauerstarter im Europapokal im Tabellenkeller wieder, in der Königsklasse verlor das Team von den ersten drei Gruppenspielen zwei.

„Gerardo Seoane hat in den zurückliegenden fast anderthalb Jahren gute Arbeit für Bayer 04 geleistet, vor allem durch die souveräne Qualifikation für die Champions League“, wird Sport-Geschäftsführer Simon Rolfes in der Mitteilung des Vereins zitiert. „Leider sind wir vom Erfolgsweg abgekommen. Das frühe Ausscheiden im DFB-Pokal, insbesondere aber die weit unter unseren Ansprüchen liegende aktuelle Bundesliga-Platzierung haben den Trainerwechsel aus unserer Sicht zwingend notwendig gemacht“, sagte Rolfes.

Nachfolger Alonso soll nun den freien Fall der Rheinländer stoppen. Der Spanier erhält in Leverkusen einen Vertrag bis Sommer 2024. Der ehemalige Welt- und Europameister wird schon im Kellerduell gegen Aufsteiger Schalke 04 am Samstag (15.30 Uhr/Sky) auf der Bank sitzen.

„Mit Xabi Alonso haben wir einen Coach unter Vertrag genommen, der als Spieler über viele Jahre hinweg ein absoluter Weltklasse-Profi war, ein intelligenter Stratege und extrem erfolgreich in gleich drei der anspruchsvollsten europäischen Ligen“, sagte Rolfes. Als Trainer agierte Alonso zuletzt drei Jahre lang bei der zweiten Mannschaft des spanischen Erstligisten Real Sociedad San Sebastian, zuvor war er in der Jugend von Real Madrid tätig.

Der Name Alonsos war schon am späten Dienstagabend nach Leverkusens Niederlage in Portugal durch die Gänge des Estadio do Dragao gewabert. Die Frage nach seiner Zukunft als Bayer-Trainer versuchte der Schweizer Seoane da noch so gut es ging zu ignorieren - doch es half nichts, Alonso übernimmt.

„Ich kenne Leverkusen aus meiner Zeit in Deutschland als einen hervorragenden Verein. Bayer 04 hatte immer tolle Spieler, auch im jetzigen Kader sehe ich viel Qualität“, sagte Alonso: „In meinen Gesprächen mit dem Verein wurde schnell deutlich, dass man hier trotz der aktuell schwierigen Lage grundsätzlich und weiterhin ehrgeizige Ziele verfolgt. Diese Aufgabe reizt mich sehr und ich bin sicher, dass wir diesem Anspruch gerecht werden.“

Es ist der dritte Trainerwechsel der noch jungen Saison. Zuvor hatte DFB-Pokalsieger RB Leipzig Domenico Tedesco entlassen, beim VfL Bochum musste Aufstiegstrainer Thomas Reis nach dem schlechtesten Start der Vereinsgeschichte gehen.

(sid/dpa/old)