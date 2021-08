Young Boys Bundesliga : Berns Meistertrainer treffen sich bei Leverkusen gegen Gladbach

Vorgänger Adi Hütter (r.) und sein Nachfolger in Bern, Gerardo Seoane, Ende April 2018. Foto: imago/Geisser/MANUEL GEISSER

Leverkusen Leverkusens neuer Coach Gerardo Seoane und Gladbachs Adi Hütter haben in der Schweizer Hauptstadt die Young Boys zum Topteam entwickelt. Nun steht das Bundesliga-Spiel ihrer Klubs an. Seoane galt auch als Kandidat in Gladbach und ließ sich dort bereits vor Jahren blicken.