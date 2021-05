1:2 nach Führung gegen Stuttgart : Borussia rutscht ab auf Platz acht

Mönchengladbach Zum fünften Mal in dieser Saison hat Borussia Mönchengladbach nach einer Führung noch verloren. Nach dem 1:2 gegen den VfB Stuttgart ist Marco Roses Mannschaft nur noch Achter und braucht am letzten Spieltag Schützenhilfe für Europa.

Gladbach war von Beginn an um Wiedergutmachung für die Packung bei Meister Bayern München (0:6) bemüht, auch wenn der Aufsteiger den ersten Abschluss verzeichnete. Der Kopfball von Waldemar Anton stellte Torhüter Yann Sommer aber vor keine Probleme (3.). Die Gastgeber übernahmen danach die Spielkontrolle, taten sich gegen gut organisierte Schwaben aber schwer. Im letzten Drittel war das Spiel der Gladbach zu unpräzise. Einzig Alassane Plea sorgte für etwas Torgefahr (10. und 24.).

Stuttgart schaltete nach Ballgewinnen schnell um, aber auch dem Spiel des VfB fehlte es in der ersten Halbzeit an Genauigkeit. Einige vielversprechende Kontersituationen verpufften daher wirkungslos. Als sich schon alle mit einer torlosen ersten Hälfte abgefunden hatten, schlug die Borussia zu. Nach starker Vorarbeit von Christoph Kramer traf Stindl per Direktabnahme zur Führung.