Abgänge bei Borussia : Bei drei Spielern steht der Abschied bereits fest

Mönchengladbach Bei Oscar Wendt ist seit längerem bekannt, dass für ihn im Sommer Schluss ist bei Borussia. Nun nannte Manager Max Eberl zwei weitere Spieler, deren Verträge nicht verlängert werden. Bei einem langjährigen Gladbacher wird es nochmals ein Gespräch geben.

Personalangelegenheiten gehören auf der Pressekonferenz vor einem Bundesligaspiel zu den obligatorischen Fragen. Bei Borussia war dieser Punkt am Freitag vor der Partie gegen den VfB Stuttgart am Samstag (15.30 Uhr/Sky) aber schnell abgehakt. „Das Abschlusstraining steht zwar noch aus, aber derzeit sieht es so aus, als ob alle Spieler einsatzbereit wären“, sagte Gladbachs Trainer Marco Rose, der aktuell damit nur auf die Langzeitverletzten Torben Müsel (im Aufbautraining) und Mamadou Doucouré (Riss der Achillessehne) verzichten muss.

Max Grün (34) kam 2019 von Darmstadt 98 zur Borussia und ist seitdem dritter Torwart im Gladbacher Kader. Zu einem Pflichtspieleinsatz für die Profis kam er in den vergangenen beiden Jahren nicht. Auf dieser Position wird es also im Sommer einen Wechsel geben, womöglich wird ein Keeper aus dem Nachwuchsbereich aufrücken.

So kam Borussia durch das Corona-Jahr in der Bundesliga

Seit dem Restart im Mai 2020 : So kam Borussia durch das Corona-Jahr in der Bundesliga

Wie viele Spieler letztlich verabschiedet werden, steht also noch nicht fest. Klar ist indes, dass auf eine Abschiedszeremonie im Stadion vor dem Spiel gegen Stuttgart verzichtet wird. „Wir halten es so, wie wir es aufgrund der Corona-Situation schon in der vergangenen Saison machen mussten: Den Spielern vor dem Anpfiff einen Blumenstrauß am Spielfeldrand zu übergeben, wenn keine Fans im Stadion sind, halten wir für unpassend. Deswegen werden wir die Spieler intern im Mannschaftskreis verabschieden“, sagte Eberl.