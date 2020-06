„Wir tragen das komplett mit“ : Borussia solidarisiert sich mit Jubel-Protest von Thuram

Mönchengladbach Nach seinem Jubel-Protest gegen Rassismus bekommt Marcus Thuram in den sozialen Medien und bei Borussia Zuspruch. Marco Rose stellt sich auch hinter ihn, sofern der Stürmer wegen des Aussendens einer politischen Botschaft Probleme bekommen sollte.

Der Doppeltorschütze kniete nach seinem Treffer zum 2:0 nieder und senkte den Kopf. Diese Pose hat sich in den USA als Protest-Stellung im Kampf gegen Rassismus etabliert. Am Sonntag beteiligte sich Thuram daran, nachdem am vergangenen Montag der Schwarze George Floyd von einem weißen Polizisten getötet worden war. Es war eine Aktion, mit der sich jedoch nicht nur Thuram identifizierte. „Wir tragen das komplett mit, Tikus hat es auf den Punkt gebracht. Wenn jemand den Kampf gegen Rassismus unterstützt, sind wir komplett auf dessen Seite“, sagte Rose. „Wenn man mitbekommt, was in Amerika so los ist, finde ich es gut, dass er sich da so klar positioniert“, sagte Matthias Ginter.