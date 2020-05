Borussia-Quiz : Zehn Fragen zu Gladbachs Berlin-Geschichte

Florian Neuhaus und Co. konnten sich gegen Union Berlin im Hinspiel nur selten durchsetzen. Foto: AFP/TOBIAS SCHWARZ

Mönchengladbach Am Sonntag trifft Borussia erstmals in einem Heimspiel auf Union Berlin. Es ist ein neues Kapitel der Geschichte der Gladbach mit Teams aus der Hauptstadt. Testen Sie in unseren zehn Fragen darüber Ihr Wissen.

Wenn Borussia am Sonntag auf Union Berlin trifft, ist es ein historischer Termin. Nie zuvor gab es ein Heimspiel gegen die „Eisernen“ aus Köpenick. Grund genug, sich mal umzuschauen in der Berlin-Geschichte der Gladbacher. Dass in dervergangenen Saison Hertha BSC mit dem 3:0-Auswärtssieg im Borussia-Park entscheidend dazu beitrug, dass die Gladbacher auf dem Weg in die Champions League ins Straucheln kamen, dürfte den Borussia-Fans noch in unschöner Erinnerung sein. Hertha kommt in dieser Saison auch noch zu einem Geisterspiel nach Gladbach, am letzten Spieltag.

Dass Berlin der Sehnsuchts-Ort der Borussen ist, wenn es um etwas „Blechernes“ (Max Eberl) geht, ist bekannt. In der Hauptstadt ist das Pokalfinale und viermal schon hatten die Borussen seit 2001 die Gelegenheit, es zu erreichen. Dochviermal ging das Halbfinale verloren: 2001, 2003, 2012 und 2017. In dieser Saison endete der Weg nach Berlin in Dortmund, wo es bei der dort beheimateten Borussia das Aus in der Zweiten Runde gab.

Dennoch reiste Borussia schon zweimal nach Berlin in dieser Spielzeit. Erst zu Union, dann zu Hertha BSC, die beide Erstligisten sind. Ein Tor schoss sie noch nicht gegen einen der Hauptstadt-Klubs. An der „Alten Försterei“ gab es ein 0:2 und dann im Olympiastadion bei der „Alten Dame“ ein 0:0. Da gibt es also Nachholbedarf. Das erste Tor gegen Union am Sonntag wäre das 3000. der Borussen in der Bundesliga.

Doch wer schoss das erste Bundesliga-Tor überhaupt gegen einen Berliner Klub? Und welcher Borussen-Spieler aus dem aktuellen Kader hat eine Berliner Vergangenheit? Welche Gladbacher Chef-Trainer arbeiteten sowohl in Gladbach als auch bei einem Hauptstadtklub? Und: Gegen wie viele Vereine aus Berlin spielten die Borussen in der Bundesliga? In unserem Quiz können Sie dieses Mal ihr Wissen über Borussias Berlin-Geschichte testen. Es gibt da durchaus einige Kuriositäten und sogar einen Bundesliga-Rekord.

Wöchentlich wollen wir Ihr Borussia-Wissen auf die Probe stellen. Schauen Sie regelmäßig rein, testen Sie sich und treten Sie gegen andere Sympathisanten der Fohlenelf an. Es gibt zwar nichts „Blechernes“ zu gewinnen, wie Sportdirektor Max Eberl zu sagen pflegt. Aber sich als absoluter Borussia-Experte zu erweisen, dürfte Ansporn genug sein.