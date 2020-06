Nach Gladbachs 4:1 gegen Union : Die Borussia zeigt, dass sie zu den Großen gehört

Die Gladbacher feierten mit den 15.000 Pappfans im Borussia-Park den Sieg gegen Union. Foto: AP/Martin Meissner

Meinung Mönchengladbach Borussia hat beim 4:1 gegen Union ein Statement gesetzt. Sie gehört zu den Großen in der Bundesliga, doch aufgrund der Konstellation darf sie sich keine Ausrutscher mehr in dieser Saison erlauben.

Max Eberl hat in der Pressekonferenz vor dem Spiel gegen Union Berlin nochmal den Anspruch der Borussen erklärt. Wenn die Großen, die Teams mit finanziell größeren Möglichkeiten, schwächeln, will Gladbach zur Stelle sein. Zwei Sachen sind in dieser Äußerung jedoch höchst diskutabel. Erstens sagte Eberl, dass mit Schalke 04 ein Großer schwächeln würde. Diese Ansicht, die Königsblauen dort einzuordnen, dürften nicht allzu viele mit dem Sportdirektor teilen. Denn Schalke hat weder den Kader noch die finanziellen Mittel noch die Klasse, um dort zu sein, wo Borussia steht. Und zweitens hatte Eberl die Gladbacher mit seiner Aussage nicht in die Reihe der Großen gestellt – und da gibt es durchaus Argumente, es doch zu tun, wie das 4:1 gegen Union wieder gezeigt hat.

Denn während Schalke immer tiefer in die Krise rutscht, hat Borussia, in dem Moment, als sie nach dem 0:0 in Bremen und dem vorigen 1:3 gegen Leverkusen extrem gefragt und ziemlich unter Druck war, ein Statement gesetzt. Einen derart hart spielenden Gegner wie Union so überzeugend zu besiegen, ist sicher nicht selbstverständlich. Doch wer sich die Borussen in dieser Saison unter Trainer Marco Rose angesehen hat, kann durchaus zu der Annahme gelangen, dass dies gar nicht außergewöhnlich ist – und das ist ein riesiges Kompliment. Denn in den meisten Spielen gegen vermeintlich kleinere Gegner hat sich Borussia schadlos gehalten. Und das zeugt von einer Spitzenmannschaft, oder: einem Großen.

Nun haben die Gladbacher jedoch ein Problem. Die anderen Teams, die Eberl neben Schalke zu den mächtigsten Mannschaften der Liga aufzählte, geben ihm in dieser Saison recht, von ihnen schwächelt bislang keiner. Bayern München wird am Ende offenbar wieder mit deutlichem Vorsprung Meister. Borussia Dortmund hat nach der 0:1-Niederlage gegen den Rekordmeister sofort wieder in Paderborn (6:1) in die Erfolgsspur gefunden. Bayer Leverkusen leistete sich nur den Ausrutscher gegen Wolfsburg unter der Woche und zeigt Klasse mit hoher (Punkte-)Effizienz. Die fehlte einzig RB Leipzig zuletzt ein wenig, doch auch das Team von Trainer Julian Nagelsmann wird in dieser Saison sicher noch viele Punkte holen.

Es wird ein extrem enges und spannendes Rennen um die Plätze in der Champions League. Leipzig kann mit einem Sieg in Köln am Montag mit 58 Punkten an Borussia und Leverkusen (jeweils 56 Zähler) vorbeiziehen, der BVB steht bei 60 Punkten. Alle Teams haben einen Punkteschnitt von etwa zwei Zählern pro Spiel. Das bedeutet, dass Gladbach wahrscheinlich noch zehn Punkte braucht, um am Ende wirklich in die Champions League zu kommen.