Borussia schaffte es 2016 letztmals in die Champions League : Das Problem des Rose-Schubert-Vergleichs

Mönchengladbach Mit einem Sieg gegen Union Berlin könnte Borussia mehr Punkte auf dem Konto haben als am Ende der Saison 2015/2016. Unter Andé Schubert reichten 55 Punkte für die Champions-League-Playoffs, diesmal braucht es deutlich mehr Zähler.

In der nächsten Saison will Borussia zum dritten Mal in ihrer Vereinsgeschichte auf der größten Fußball-Bühne auftreten. Nach den Champions-League-Teilnahmen in den Saisons 2015/16 und 2016/17 hat Gladbach unter Marco Rose die Chance, erneut in die Königsklasse einzuziehen. Lucien Favre und André Schubert schafften das bislang – und gerade der Vergleich zu Letzterem könnte am Ende ganz bitter werden.