Bundesliga-Debüt nach vielen Verletzungen : Ganz Gladbach freut sich mit Doucouré

Mönchengladbach Mamadou Doucouré kam 1430 Tage, nachdem er offiziell Borusse wurde und nach vielen schweren Verletzungen, beim 4:1 gegen Union Berlin zu seinem Bundesliga-Debüt. Es war ein emotionaler Tag für den jungen Franzosen.

Von dem Moment an, als er in seinem ersten Bundesligaspiel die ersten der 480 Meter, die er am Samstag insgesamt lief, hinter sich brachte, wurde er von den Fans, die nicht im Stadion sein durften, in den sozialen Netzwerken gefeiert. Er habe „Gänsehaut und feuchte Augen“ gehabt, gestand User „indenwinkel“ bei Twitter. „Gänsehaut!“ hatte auch „DieMecki“. „Glückwunsch, Junge, das hast du dir verdient“, schrieb sie dazu. „Endlich“, notierte „Jonah“ kurz und knapp. „Debüt in der Bundesliga. Wow“, schrieb Elmar Luger. „Wie glücklich kann mich ein Grinsen machen von einem Menschen welcher für mich eigentlich fremd ist? Einfach toll“, gab „MP“ Einblicke in seine Gefühlswelten in diesem Moment. „Carmen“ hatte „Pipi in den Augen“. Die Liste ließe sich endlos fortsetzen.