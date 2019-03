Borussia-Kapitän Stindl sauer über 1:3-Niederlage: „Wir müssen schleunigst aus diesem Trott raus“

Lars Stindl ärgert sich beim Derby in Düsseldorf. Foto: Dirk Päffgen

Mönchengladbach Bei der 1:3-Pleite hinterließen die Gladbacher einen fragwürdigen Eindruck. Lars Stindl erklärte den Auftritt hinterher mit einer fehlenden Grundeinstellung.

Nach zweiwöchiger Bundesligapause startete für Borussia in Düsseldorf der Endspurt im Kampf um die Champions League. Doch die Gladbacher wurden von den Fortunen förmlich überrannt, nach 16 Minuten stand es bereits 0:3, das Spiel endete 1:3. Wie konnte das passieren? Der Kapitän bemühte sich nach der Partie um Erklärungen für das Scheitern der Borussen. Lars Stindl über …

… das Spiel: „Wie das passieren konnte? Eine gute Frage. Wenn man so in ein Spiel reingeht, wird es schwer, in der Bundesliga überhaupt etwas zu holen. Fortuna hat uns anlaufen lassen, sie haben dann von uns viel Platz bekommen und wir haben die Grunddinge vermissen lassen. Deswegen haben wir auch hochverdient verloren.“