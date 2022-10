2. Hockey-Bundesliga : SW Neuss freut sich aufs Duell mit Gladbach

Der Neusser Finn Langheinrich (l.) war vorige Saison im Heimspiel gegen Gladbach ganz eng dran an Mustapha Cassiem. Am Ende sprang ein 2:2 für den HTC heraus. Foto: A. Woitschützke

Neuss Der GHTC ist der Topfavorit auf den Aufstieg in die Erste Bundesliga und führt die Tabelle an. Samstag ist er zu Gast an der Jahnstraße.

Es war lange nicht klar, ob das Brüderpaar Dayaan und Mustapha Cassiem beim GHTC Mönchengladbach bleiben würde. Schließlich hatten die beide südafrikanischen Nationalspieler in der zurückliegenden Saison der 2. Hockey-Bundesliga mit ihren einzigartigen Qualitäten einige Erstligisten und auch Teams aus dem benachbarten Ausland auf sich aufmerksam gemacht. Doch als die beiden dann trotz des verpassten Aufstiegs Mitte Juni verkündeten, dass sie den Gladbachern die Treue halten würden, war klar, dass die Mannschaft wieder ein ganz heißer Anwärter auf den Sprung in die Erste Bundesliga sein würde, zumal in Niklas Braun auch noch ein ganz wichtiger Spieler aus Krefeld zurückkehrte. Und in der Tat liegt der GHTC aktuell auf Aufstiegskurs, kommt am Samstag (16 Uhr) als Tabellenführer zum HTC SW Neuss an die Jahnstraße.

„Die Cassiem-Brüder sind absolute Weltklasse. Wenn du die nicht in den Griff bekommst, dann kann es auch schon mal richtig Haue geben“, sagt Matthias Gräber in seiner Funktion als Trainer der Neusser. Doch bei aller Bewunderung für die Fähigkeiten der Ausnahmekönner, Gladbach hat noch vier weitere Südafrikaner und zwei Portugiesen im Kader, in Ehrfurcht erstarren will Gräber nicht. Im Gegenteil, er empfiehlt seinen Schützlingen, mit jeder Menge Vorfreude in die Begegnung zu gehen. „In der 2. Liga trifft man eben selten auf Weltklasse. Es macht doch einfach Spaß, sich mit solchen Spielern zu messen und eventuell zu sehen, wo die eigenen Grenzen sind. Das ist doch eine Extraportion Motivation“, erklärt Gräber, der auch schon eine ziemlich genaue Vorstellung hat, wie seine Jungs es gegen die zentralen Spieler beim Gegner angehen sollen. Durch enge Begleitung und eine robuste Zweikampfführung könnten sie sich zu veritablen Spaßbremsen entwickeln. Wobei Gräber auch Wert darauf legt, sich nicht zu sehr auf bestimmte Spieler zu konzentrieren, wichtig sei auch, das große Ganze im Blick zu behalten.

Info Letztes Spiel auf dem Feld gegen Marienburg Feldsaison Nach der Partie gegen Gladbach steht für Neuss noch eine Hinrundenpartie an. Am 22. Oktober geht’s daheim gegen Marienburg. Hallensaison Die Saison in der 1. Hallenkockey-Bundesliga beginnt für den HTC SW Neuss mit einem Doppelspieltag. Am 26. November geht’s zu RW Köln, tags darauf ist DSD Düsseldorf an der Jahnstraße zu Gast.