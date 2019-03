Fußball-Regionalliga : Borussias U23 ist nun seit drei Spielen torlos

Justin Steinkötter hat seinen Vertrag bei der U23 verlängert. Foto: Dieter Wiechmann

Mönchengladbach In Essen gibt es eine 0:2-Niederlage. Damit ziehen die Gastgeber in der Regionalliga am VfL vorbei.

Es will aktuell nicht so recht laufen für Borussias U23 in der Regionalliga. Da macht das Team von Trainer Arie van Lent nach einigen schwachen Auftritten bei Rot-Weiss Essen ein mehr als ordentliches Spiel, verlässt aber dennoch mit einer 0:2-Niederlage den Platz. Und das lag sicher auch ein wenig daran, dass die Borussen eiskalt erwischt wurden.

Info 5787 Zuschauer sahen zwei Tore vor der Pause Borussia U23: Nicolas – Hoffmanns, Lieder, Pazurek, Egbo – Benger - Müsel, Mustafic (42. Herzog) - Kraus (69. Pisano), Makridis (84. Steinkötter), Bennetts.

Tore: 1:0 Zeiger (4.), 2:0 Platzek (29.).

Zuschauer: 5787.

Denn schon in der vierten Minute gingen die Gastgeber in Führung. Nach einer Ecke war es Innenverteidiger Kevin Zeiger, der den Ball ins Tor köpfte. „Da hat Michel Lieder einen Zweikampf verloren. Aber das sollte eigentlich noch nicht das Problem sein“, sagte van Lent, der in der Folge eine der für ihn spielerisch bisher besten Halbzeiten der Saison sah. Doch der Ausgleichstreffer wollte nicht fallen. Die beste Möglichkeit hatte Thomas Kraus nach 40 Minuten, doch der Ball ging nach starker Vorarbeit von Mandela Egbo knapp über den Kasten. Da führten die Essener bereits mit 2:0, weil auch der Ex-Borusse Marcel Platzek nach einer knappen halben Stunde mit dem Kopf zur Stelle gewesen war.