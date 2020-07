Änderungen bei Borussia : Adeus, Raffael – willkommen zurück, Jordan Beyer

Jordan Beyer kehrt nach Gladbach zurück. Foto: imago images/Philipp Szyza/Philipp Szyza via www.imago-images.de

Mönchengladbach Wegen der verpassten Relegation mit dem HSV ist Jordan Beyer nun wieder offiziell bei Borussia. Die anderen Leihen von Gladbachern wurden kurzzeitig verlängert. Raffael ist seit Mittwoch tatsächlich vereinslos.

Nun ist es offiziell: Raffael ist nicht mehr Borusse. Seit Mittwoch, den 1. Juli ist er nicht mehr in Gladbach unter Vertrag, der Brasilianer ist nun vereinlos. Er wird sich in den kommenden Wochen nach einem neuen Klub umsehen, nachdem Borussia seinen Kontrakt nicht verlängert hat. Raffael will noch ein, zwei Jahre weiterspielen, ehe er – so sein Wunsch – möglicherweise in einer anderen Funktion nach Gladbach zurückkehrt.

Jetzt schon zurück zu Borussia geht es für Jordan Beyer. Seine Halbjahres-Leihe zum Hamburger SV ist nun auch beendet, nachdem die Hanseaten den Aufstieg und auch die Relegation verpasst haben. Beyer selbst kehrt also nicht wie Florian Neuhaus vor zwei Jahren mit dem großen Erfolgserlebnis zurück, sondern mit einem Erlebnis, das geschmerzt hat. Beim 1:2 am 33. Spieltag gegen den 1. FC Heidenheim, der in der Relegation gegen Werder Bremen antreten wird, ermöglichte Beyer mit einem Eigentor den Ausgleich des Gegners, der in der Nachspielzeit noch den Siegtreffer erzielte. Beim entscheidenden Spiel gegen Sandhausen (1:5) fehlte das Gladbacher Eigengewächs aufgrund einer Gelbsperre. Insgesamt war der Hamburg-Aufenthalt für seine Karriere aber gut. Neunmal stand er in der Rückrunde in der Startelf, er war eine feste Größe unter Borussias Ex-Coach Dieter Hecking. Auch in Gladbach soll Beyer zukünftig eine größere Rolle spielen.

Ihre Ausleihen verlängerten Michael Lang, Andreas Poulsen und Julio Villalba. Lang bestreitet mit Werder Bremen noch die Relegation gegen Heidenheim, wird aber wohl keine Aussicht auf Einsatzzeiten haben. Für ihn hat sich die Leihe an die Weser nicht gelohnt, er wird auch bei Borussia keine aussichtsreiche Zukunft haben.

Foto: Dirk Päffgen 7 Bilder Das ist Jordan Beyer