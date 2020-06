Eberl erklärt : So plant Borussia mit den Champions-League-Millionen

Max Eberl will die Champions-League-Millionen auch in den Kader investieren. Foto: AFP/THILO SCHMUELGEN

Mönchengladbach Max Eberl ist stolz auf das Geleistete und hebt besonders die Leistung von Trainer Marco Rose hervor. Mit ihm will er im Sommer weitere Zugänge für Borussia verpflichten, doch trotz der Champions League „werden wir keine Unsummen ausgeben“, sagt der Sportdirektor.

Max Eberl musste am Samstagabend nochmal zehn Minuten äußerst seriös seinem Job nachgehen und Borussia nach außen repräsentieren. Die laufende Abschlussfeier nach dem finalen 2:1 gegen Hertha BSC und dem damit verbundenen Einzug in die Champions League verließ er, um sich ins ZDF-Sportstudio schalten zu lassen. „Wir haben Außergewöhnliches geleistet. Wir haben mit Marco Rose einen Trainer gefunden, der unfassbar gut zu Borussia Mönchengladbach passt und der einen sensationellen Job über die gesamte Saison gemacht hat. Es fühlt sich schon so an wie eine Meisterschaft“, sagte Eberl.