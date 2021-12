Pieper, Friedrich und Co. : Auf diese ablösefreien Spieler könnte Borussia ein Auge werfen

Foto: dpa/Swen Pförtner 26 Bilder Diese Spieler wären für Borussia ablösefrei zu haben

Mönchengladbach Falls Denis Zakaria und Matthias Ginter nicht verlängern, wäre das enorm bitter für Borussia. Allerdings gibt es auf dem Markt genügend Kandidaten, bei denen Manager Max Eberl selbst ablösefrei zuschlagen könnte. Wir haben die lange Spielerliste sondiert und nach realistischen Kandidaten gefiltert.

Zwei Spieler der Preisklasse eines Denis Zakaria und Matthias Ginter ablösefrei zu verlieren, wäre für Borussia ein finanzielles Fiasko. Doch der von der Pandemie in Unordnung gebrachte Transfermarkt bietet auf der anderen Seite so viele Chancen auf Schnäppchen wie selten zuvor. Sollte der – im Fall von Zakaria noch wahrscheinlichere – Fall der Fälle eintreten, ist es deshalb nicht auszuschließen, dass Manager Max Eberl und seine Kaderplaner schnelle Antworten liefern können. Und genauso wie die Gladbacher trauern würden, weil zwei Spieler, die zusammen 30 Millionen Euro gekostet haben, für null Euro gehen, wäre dann an einem anderen Standort die Enttäuschung groß.

In den vergangenen fünf Jahren hat Eberl in dieser Nische seltener zugeschlagen. Nachdem in Tobias Strobl ein gestandener Bundesligaspieler aus Hoffenheim gekommen war sowie Mamadou Doucouré für eine Ausbildungsentschädigung von PSG, holte Borussia 2017 noch Florian Neuhaus von 1860 München, 2018 Torben Müsel vom 1. FC Kaiserslautern und 2019 Max Grün als dritten Torwart vom SV Darmstadt. Im aktuellen Kader hat neben Müsel, Neuhaus und Doucouré, abgesehen von den Eigengewächsen, auch Ersatzkeeper Tobias Sippel keine Ablöse gekostet.

Los ging es in der Ära Eberl mit Paul Stalteri im Winter 2008/2009. Die Liste umfasst darüber hinaus prägende Figuren wie Thorben Marx, Roman Neustädter, Mike Hanke, Havard Nordtveit oder Oscar Wendt. 2014 verpflichtete Borussia sowohl Ibrahima Traoré als auch Fabian Johnson, als deren Verträge ausliefen. Wir haben uns angesehen, wer die Liste erweitern könnte. Dass sich Kylian Mbappé (Paris Saint-Germain), Paul Pogba (Manchester United) oder Paulo Dybala (Juventus Turin) nach jetzigem Stand im nächsten Sommer ihre Klubs frei aussuchen können, lässt die Transfermarkt-Fans schon mal etwas Popcorn ordern. Die für Borussia relevanten Namen haben freilich einen deutlich geringeren Marktwert.

Dass Andreas Christensen noch nicht beim FC Chelsea verlängert hat, weckt bei den Gladbach-Anhängern verständlicherweise große Sehnsüchte. Doch das Gehalt des Dänen wird selbst dann nicht zu bezahlen sein, wenn er keine Ablöse kosten und Borussia ab jetzt eine Aufholjagd bis in die Champions League starten sollte. Auf Spieler wie Boubacar Kamara, den zentralen Mittelfeldmann von Olympique Marseille, haben dem Vernehmen nach Großkaliber wie der FC Bayern und der FC Barcelona ein Auge geworfen. Auch ein belgischer Nationalspieler wie Jason Denayer (26 Jahre, Olympique Lyon, Marktwert 25 Millionen Euro) dürfte andere Optionen haben. Borussia wird keine goldenen Äpfel vom Baum pflücken können, sondern tiefer graben müssen.

Die Suche liefert aber vor allem im Abwehrbereich spannende und realistische Kandidaten, für die allenfalls ein Handgeld und eine Provision an ihre Berater fällig würde. Marvin Friedrich, Niklas Stark, Marc-Oliver Kempf, Robin Knoche, Amos Pieper, Keven Schlotterbeck – offenbar hatten deutsche Innenverteidiger zuletzt keine Lust auf Vertragsverlängerungen. Neben Ginter sind im oberen Segment schließlich auch Niklas Süle und Antonio Rüdiger aktuell noch ablösefrei im Sommer 2022.