Fußball, Frauen-Niederrheinliga : Serie der HSV-Frauen reißt in Mönchengladbach

Joana Hantke unterlag mit ihrem HSV in Gladbach. Foto: Matzerath, Ralph (rm)/Matzerath, Ralph (rm-)

Langenfeld Nach fünf Pflichtspielen ohne Niederlage müssen sich die Niederrheinliga-Fußballerinnen aus Langenfeld der Gladbacher Reserve mit 0:4 (0:1) geschlagen geben.

Gegen die Reserve von Borussia Mönchengladbach haben die Fußballerinnen des HSV Langenfeld einmal mehr eine ansprechende Leistung geboten, gingen aber trotzdem als Verlierer vom Platz – und das zum ersten Mal nach zuletzt fünf ungeschlagenen Partien in Serie. Beim Tabellenzweiten vom Niederrhein stand nach 90 Minuten ein deutliches 0:4 (0:1) auf der Anzeigetafel.

Die taktisch und technisch gut ausgebildeten Mönchengladbacherinnen waren über die gesamte Spieldauer tonangebend und setzten die Elf von Trainer Carsten Kerkhoff auch gegen den Ball enorm unter Druck. Damit versuchten sie die Langenfelderinnen bereits früh zu Fehlern zu zwingen, was in der sechsten Minute ein erstes Mal gelang. Nach einem Abspielfehler im Spielaufbau schaltete die Borussia schnell um, so dass Lotte Vane frei zum Abschluss kommen und die Führung erzielen konnte.

In der Folge stand die HSV-Defensive allerdings sehr kompakt und ließ wenig zu. Stattdessen setzten die Hucklenbrucherinnen – vor allem durch Umschaltmomente – immer wieder eigene Akzente. So auch in der 27. Minute, als Joana Hantke frei auf die gegnerische Torfrau zulief, den Ausgleich jedoch verpasste. Fünf Zeigerumdrehungen später war es Larissa Herhalt, die eine Hereingabe aus kurzer Distanz nicht im Netz unterbringen konnte. So ging es mit dem Rückstand in die Pause.

Nach dem Seitenwechsel bot sich Herhalt gleich die nächste Gelegenheit, doch sie scheiterte abermals, dieses Mal im Eins-gegen-eins an der Borussia-Torhüterin Marie Müller. „Da wäre der Ausgleich jeweils möglich gewesen“, ärgerte sich HSV-Coach Kerkhoff. So musste der Übungsleiter mitansehen, wie der Druck der Mönchengladbacherinnen immer mehr zunahm und seine Mannschaft die Entscheidung kassierte. Nach einer tollen Kombination der Borussia schloss Sina Manuela Munoz zum 0:2 aus HSV-Sicht ab (78.).

„Damit war unsere Gegenwehr gebrochen und wir mussten noch zwei weitere Tore hinnehmen“, berichtete Kerkhoff. Die Treffer erzielten Jessica Hackenberger (85.) und Abbey Verbael (90+1.). Trotz der am Ende deutlichen Pleite war Kerkhoff mit der Darbietung seines Teams größtenteils einverstanden. „Wir sind mit der Leistung bis zur 80. Minute sehr zufrieden“, sagte der 51-Jährige.

Durch die Niederlage bleiben die Hucklenbrucherinnen zwar auf dem zwölften Rang in der Tabelle, haben aber nur noch einen Zähler Abstand auf die direkten Abstiegsplätze, da der direkte Konkurrent aus Walbeck seine Partie gegen Eintracht Solingen mit 2:1 für sich entscheiden konnte. Am Sonntag steht das letzte Spiel der Hinrunde an – gegen das noch punktlose Schlusslicht SV Jägerhaus-Linde.