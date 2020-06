Analyse Mönchengladbach Marcus Thuram, Breel Embolo, Stefan Lainer und Ramy Bensebaini stehen für den neuen Ansatz, den Marco Rose etablieren sollte. Der neue Trainer hat das optimal umgesetzt. Auch, weil die vier Neuen seinen Stil verkörpern.

Nie zuvor hat Borussia Mönchengladbach so viel in den Kader investiert wie im Sommer 2019. 42 Millionen Euro hat Sportdirektor Max Eberl inklusive der Ablösesumme für den neuen Trainer Marco Rose ausgegeben. Jeder Cent davon hat sich gelohnt. Eberl hatte bei seinen Transfers einen 100-Prozent-Quote. Er hat perfekt eingekauft.

Eberl wollte mit Rose einen neuen Weg einschlagen. Der Trainer hat das optimal umgesetzt, gleich in seiner ersten Saison führte er Gladbach in die Champions League. „Marco Rose ist unser Mitarbeiter der Saison“, sagte Eberl. Rose hat dem Team, ja dem gesamten Klub einen neuen Spirit eingehaucht, sein unbändiger Wille zum Erfolg hat alle im Borussia-Park angesteckt. Rose denkt groß, er will immer gewinnen, das ist auch in gewisser Weise Bayern-esk, doch genau das hatte Borussia in den vergangenen Jahren gefehlt: Rose hat eine gewisse Mia-san-mia-Mentalität am Niederrhein etabliert.