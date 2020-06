Kostenpflichtiger Inhalt: Einzug in Königsklasse : Die Standhaftigkeit war Borussias großes Plus

Der Erfolg der Borussen ist der Verdienst aller Beteiligten, betont Marco Rose. Foto: dpa/Marius Becker

Analyse Mönchengladbach In dieser Saison musste Borussia gegen viele Widerstände ankämpfen. Marco Rose hat einen Spirit entwickelt, um diese Aufgaben zu lösen. Deswegen hat es Gladbach auch in die Champions League geschafft.

Max Eberl hat der Saison eine Überschrift gegeben. „Wir sind immer wieder aufgestanden“, sagte Borussias Sportdirektor. Tatsächlich ist der vierte Platz, der die dritte Teilnahme an der Champions League bringt, einer, den sich die Borussen verdient haben, auch, weil sie nie aufgegeben haben. Nicht, als Corona die Saison unterbrach, nicht, als klar war, dass Borussia ohne Denis Zakaria in die Schlussphase der Saison gehen musste, nicht, als sie von Leverkusen überholt wurde und auch nicht, als in der Endphase der Saison in Alassane Plea und Marcus Thuram die beiden besten Torschützen ausfielen.

Schon in der Hinrunde waren die Nehmer-Qualitäten ein Plus, weil sie emotionale positive Erlebnisse wie gegen AS Rom und wichtige Punkte wie beim 2:1 gegen die Bayern brachten. Das Europa-League- und das Pokal-Aus warfen die Borussen auch nicht aus der Bahn in der Bundesliga. Trainer Marco Rose sah solche Situationen nicht als Problem, sondern als Herausforderung. Genau das ist Roses Vorzug: Er hat die Gabe der Überzeugung. Damit macht er Gladbach stark. Binnen kurzer Zeit hat er seine Idee vom Spiel dem Team vermittelt, weil er sein Team davon überzeugt hat. Er führte Borussia zeitweise an die Tabellenspitze und schließlich in die Champions League.

Es war in den ersten Monaten fußballerisch holprig, doch Rose hat in dieser Phase gezeigt, dass er bereit ist, Kompromisse zu machen: Er verzichtete auf sein Lieblingssystem, das 4-4-2 mit einer Raute, und passte sich mit dem Wechsel zum 4-3-3 dem an, was dem Team am besten liegt. Rose hat zudem dem Team immer klar gemacht, dass jeder wichtig ist, und das auch gelebt, als es nötig wurde, die gesamte Breite des Kaders auszuschöpfen. Damit hat er das Team hinter sich gebracht und überzeugt, dass Erfolg nur gemeinsam geht.