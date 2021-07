Borussias Vize-Präsident war da : Bonhof sieht überraschende Sieger beim Torschuss-Wettbewerb

Foto: Dirk PŠffgen/Dirk Paeffgen (dirk) 24 Bilder Bonhof schaut beim Torschusstraining vorbei

Harsewinkel Vor den Augen des Vize-Präsidenten Rainer Bonhof haben die Borussen im Trainingslager einen kleinen Wettbewerb veranstaltet. Der frühere Weitschuss-Experte sah zahlreiche Fehlschüsse genauso wie sehenswerte Treffer - und konnte zwei feixenden Freunden lauschen.

Am Dienstag gab es beim Borussia-Training hohen Besuch: Der frisch wiedergewählte Vizepräsident Rainer Bonhof schaute im Trainingscamp in Harsewinkel vorbei. Nachdem er die Mannschaft begrüßt hatte, unterhielt er sich unter anderem mit Tony Jantschke, der nur eine individuelle Laufeinheit absolvierte.

Auf dem Platz bekamen vor allem die Torhüter Tobias Sippel, Jan Olschowsky und Jonas Kersken viel zu tun. Nach einigen Passübungen, die die Borussen auf die Aufgaben im Anschluss vorbereiten sollten, riefen Adi Hütter und sein Trainerteam einen Torschuss-Wettbewerb aus. Vor den Augen Bonhofs, der einst selbst ein gefürchteter Distanzschütze war.

Je zwei Borussen waren dafür zuständig, sich gegenseitig mit Flanken zu füttern. Die Bälle mussten vom jeweils anderen direkt genommen werden. Zahlreiche Schussversuche flogen weit über den Zaun, es gab jedoch auch sehenswerte Treffer zu bejubeln. Mit am besten stellten sich Torben Müsel und Laszlo Bénes an, die am Ende aller Durchgänge, die jeweils nur ein paar Minuten dauerten, unter anderem häufiger trafen als die beiden Duos Alassane Plea und Hannes Wolf sowie Patrick Herrmann und Per Lockl.

Herrmann verzweifelte dabei öfter an Sippel oder an sich selbst. „Der ist in deinem Zimmer gelandet“, kommentierte Sippel einen Fehlschuss von Herrmann. Als dieser im Anschluss den Innenpfosten traf, feixte Sippel: „Jetzt kommt auch noch Pech dazu.“ Damit alle Spieler ständig in Bewegung waren, wurden die Übungen auf beiden Trainingsplätzen, die die Borussen an der Klosterpforte zur Verfügung haben, durchgeführt.

Lesen Sie auch Borussia im Topteam-Dilemma : Hütter kämpft mit einem Zeitproblem

Stefan Lainer ist am Dienstagnachmittag in Harsewinkel angekommen. Der Österreicher verfolgte das zweite Training des Tages allerdings noch in zivil. Am Mittwoch soll Lainer dann das erste Mal wieder mit der Mannschaft trainieren. Trainer Hütter hat dann lediglich für 10.30 Uhr ein Training angesetzt, der Nachmittag ist frei.