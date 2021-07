Ein Ort zum Wohlfühlen : Die Vorzüge des Borussia-Trainingslagers an der Klosterpforte

Harsewinkel Zum zweiten Mal residiert Borussia Mönchengladbach an der Klosterpforte. Dabei beziehen die Borussen das Sporthotel, das etwas abseits des Hauptgebäudes liegt. Einblicke in den Ort, an dem die Gladbach-Stars derzeit trainieren, wohnen und schlafen.

Die Corona-Pandemie hat schon im vergangenen Jahr dafür gesorgt, dass die Gladbacher mit der Tradition, ins Trainingslager an den Tegernsee zu reisen, brechen mussten. Von 2012 bis 2019 ging es runter nach Bayern, zahlreiche Fans waren mit dabei. Nun heißt der Ort des Geschehens Marienfeld, ein Ortsteil der 25.000-Einwohner-Stadt Harsewinkel in Ostwestfalen.

Hier bereitet sich Borussias neuer Trainer Adi Hütter mit seiner Mannschaft auf die Bundesliga-Saison vor. Mit dabei sind vor allem zahlreiche junge Spieler, acht EM-Fahrer werden erst in der kommenden Woche zur Mannschaft stoßen. Diejenigen, die jetzt schon dabei sind, dürfen die Vorzüge der Vier-Sterne-Unterkunft abseits der Trainingseinheiten genießen.

Untergebracht sind die Borussen im Sporthotel der Klosterpforte, in dem unter anderem schon Ajax Amsterdam, Lazio Rom und die türkische Nationalmannschaft gewohnt haben. Verteilt sind die Borussen aktuell auf die insgesamt 31 Einzelzimmer, die direkt in der Nähe des Teichs liegen, in den die Spieler zur Abkühlung gerne mal reinhüpfen. Die Wege zu den beiden Fußballplätzen, die zum Hotel gehören und im Vorfeld bestens präpariert worden, sind kurz.

Im Gegensatz zum Tegernsee werden weder Fahrräder noch der Mannschaftsbus benötigt, um den Platz zu erreichen. Von Mönchengladbach aus beträgt die Fahrzeit nur zwei Stunden. „Schade ist, dass wieder keine Fans dabei sind. Ich habe gehört, was am Tegernsee immer los war. Kostenpflichtiger Inhalt Ich mag es, wenn viele Fans da sind, das spornt an“, schrieb Hannes Wolf im ersten Teil seines Trainingslager-Tagebuchs.