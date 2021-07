Hannes Wolfs Trainingslager-Tagebuch : Der Österreicher ist ein angenehmer Geselle

Exklusiv Harsewinkel Hannes Wolf berichtet für uns aus Borussias Trainingslager an der Klosterpforte. Im dritten Teil schreibt der Österreicher über seine Landsleute im Team und erzählt, mit welchem Kollegen er am besten Witze reißen kann.

Dienstag ist auch mein Kumpel Stevie Lainer im Trainingslager angekommen. Er war noch im Urlaub nach der EM, die für uns Österreicher richtig gut gelaufen ist. Ich bin mal gespannt, was Stevie zu erzählen hat. Vor allem über sein Tor gegen Nordmazedonien. Das war mal ein Ding. Ich wusste gar nicht, dass er so was drauf hat.

Als ich 2020 zu Gladbach kam, war Stevie sehr wichtig für mich. Er ist super drin im Team, weil er ein sehr offener Typ ist, der sagt, was er denkt. So bin ich im Grunde auch. Doch mit 22 sollte man nicht immer seinen Senf dazu geben. Das darf einer wie Stevie schon eher, finde ich. Aber ich weiß gar nicht, ob ihn alle immer verstehen mit seinem Salzburger Akzent ...

In unserem neuen Co-Trainer Christian Peintinger gibt es nun neben mir einen zweiten Grazer in Gladbach. Da hat man natürlich einen guten Draht, man kann auch mal Geschichten aus der Heimat erzählen. Als er in Karlsdorf Trainer war, hat er zwei Kumpels von mir trainiert. Was ich über uns Grazer sagen kann: Wir sind sehr entspannt und haben wie die Wiener einen guten Schmäh.