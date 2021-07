Kolumne von Hannes Wolf : Darum ist ein Trainingslager wichtig für das Team

Foto: Dirk PŠffgen/Dirk Paeffgen (dirk) 16 Bilder Das ist Hannes Wolf

Harsewinkel Borussias Offensivmann Hannes Wolf schreibt während des Trainingslagers in Harsewinkel exklusiv für unsere Redaktion. Im ersten Teil seiner Kolumne sagt er, was ein Trainingslager bringt, wer seine besten Kumpel in Gladbach sind und welches Lied er vergangenes Jahr zum Einstand gesungen hat.