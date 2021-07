Hannes Wolfs Trainingslager-Tagebuch : Imagepflege musste ich erst lernen

Harsewinkel Borussias Offensivmann Hannes Wolf schreibt während des Trainingslagers in Harsewinkel exklusiv für unsere Redaktion. Im zweiten Teil seiner Kolumne sagt er, was ihn an Cristiano Ronaldo fasziniert und warum er gelernt hat, auf sein öffentliches Image zu achten.

Es wird immer viel über Social Media und den Umfang damit diskutiert. Gerade auch in Bezug auf den Profi-Fußball. Als Spieler kann man die sozialen Netzwerke natürlich für sich nutzen, um sich zu präsentieren – aber es ist nicht ganz einfach, da das richtige Maß zu finden.

Als ich jünger war, habe ich mir über mein Image nicht sonderlich Gedanken gemacht, ich habe einige Sachen gepostet, von denen ich heute weiß, dass sie Blödsinn waren. So hatten die Leute ein Bild von mir, das gar nicht dem entsprach, wie ich wirklich bin. Als ganz junger Kerl – mit 22 bin ich ja noch immer jung – baut man sich manchmal eine Fassade auf, um cooler zu wirken. Das ist nicht nur im Fußball so, jeder kennt das. Es ist aber nicht leicht, so etwas wieder loszuwerden. Es sollte nur um Fußball gehen, das habe ich erst lernen müssen.

Dabei bin ich ein Mensch, in dessen Leben sich tatsächlich alles um Fußball dreht, das war schon immer so. Es ist der beste Job der Welt und ich bin jeden Tag froh, dass ich ihn machen darf. Darum war es für mich eine brutale Zeit, als ich in Leipzig so schwer verletzt war. Es war das erste Mal, dass ich so lange ausgefallen bin, und es war nicht leicht, das zu akzeptieren. Seitdem weiß ich aber noch klarer als zuvor, dass mein Körper das größte Kapital ist, das ich habe und achte noch mehr auf mich.

Ich habe auch jetzt im Sommer im Urlaub viel an mir gearbeitet. Ich habe täglich rund anderthalb Stunden etwas gemacht, gerade in der Spielpause ist ja Zeit, für sich persönlich eine körperliche Basis zu schaffen. Ich habe einen Personal-Trainer, mit dem ich schon einige Jahre arbeite. Zuletzt haben wir noch mal viel für die Kraft getan, ich weiß, dass es in der deutschen Bundesliga wichtig ist, widerstandsfähig zu sein.

Einer, der allen zeigt, wie man mit Professionalität viel erreichen kann, ist Cristiano Ronaldo. Er war neben Wayne Rooney immer mein Vorbild, ich hatte ihre Poster früher im Kinderzimmer. Mit 36 Jahren gehört Ronaldo immer noch zu den besten Spielern der Welt. Er holt alles aus sich heraus, hat alles gewonnen und ist immer noch hungrig nach Erfolg. Ich finde das faszinierend. Als Fußballer zeigt er einfach, worauf es ankommt.