Der Trainer hat schon eine Idee : Bénes nimmt den nächsten Anlauf bei Borussia

Harsewinkel Er war verliehen nach Kiel und nach Augsburg, diesmal will sich Laszlo Bénes endgültig durchsetzen bei Borussia. Im Trainingslager präsentiert sich der Slowake als einer, der weiß, was er will. Sein Trainer hat auch schon eine Vorstellung, wie er Bénes einbinden kann.

„Alle gehören jetzt mir?“, fragt Laszlo Bénes auf der Terrasse der Klosterpforte in Harsewinkel, wo die Borussen derzeit ihr Trainingslager abhalten. Gemeint sind die Handys, die vor ihm auf dem Tisch liegen und die in den Minuten zuvor jedes seiner Worte aufgezeichnet haben. Der Slowake, der seit 2016 bei Borussia spielt, verfügt längst über so gute Deutschkenntnisse, dass ihm auch mal ein lockerer Spruch über die Lippen kommt.

Geht es allerdings um seine Ziele in der kommenden Saison, sitzt da ein Fußballer, der ganz genau weiß, was er will und sein Vorhaben fokussiert formuliert. „Ich möchte mir hier einen Stammplatz erarbeiten“, sagte Bénes. Von „Arbeit“ ist also die Rede, denn Bénes weiß, dass er unter Umständen mehr als andere leisten muss, um im hochwertig besetzten Mittelfeld eine Rolle zu spielen.

Unter Ex-Trainer Marco Rose hatte sich Bénes ab 2019 zunächst „ein bisschen als Stammspieler“ fühlen dürfen, 2020 ging die Anzahl seiner Einsätze kontinuierlich nach unten. Es folgten ein Leih-Halbjahr beim FC Augsburg, wo er in der Rückrunde auf zwölf Einsätze kam, und die EM-Teilnahme mit der Slowakei. „Das war mein erstes großes Turnier. Ich habe mich gefreut, dass ich zum Einsatz gekommen bin, auch wenn es nur ein paar Minuten waren“, blickt Bénes zurück.

Gladbachs neuer Trainer, Adi Hütter, ist für Bénes, der auch schon ein Zweitliga-Halbjahr bei Holstein Kiel hinter sich hat, bereits der siebte Profi-Trainer in Deutschland. Nun steht Bénes, der bislang 51-mal für Borussia gespielt hat, an einer Karriere-Kreuzung: Geht es für ihn in Richtung der Stammspieler, auf die Hütter setzt, oder wird er sich eingestehen müssen, dass er sich langfristig in Gladbach nicht durchsetzen kann?

Hütter jedenfalls beobachtet ihn in diesen Tagen nicht zum ersten Mal. „Ich habe ihn in Österreich mal beim Training der slowakischen Nationalmannschaft gesehen. Er ist ein intelligenter und interessanter Spieler. Er hat einen super Linksfuß und schießt tolle Standards“, sagte Hütter, der zudem Bénes’ professionelle Einstellung lobte.

Ob in der ersten Elf ein Platz für den 23-Jährigen frei ist, wird die Vorbereitung zeigen. Im Mittelfeld die erste Einwechsel-Option zu sein, dürfte Bénes schon als Erfolg werten. Vor allem in den Testspielen am Samstag gegen den FC Metz (15.30 Uhr, Fohlenplatz) und beim FC Bayern (28. Juli, 18 Uhr) wird er die Gelegenheit erhalten, sich zu zeigen, da Hütter in den Partien noch nicht auf alle EM-Fahrer zurückgreifen kann.

Eine Idee, welche Rolle Bénes, der sich unter anderem mit Christoph Kramer, Florian Neuhaus und bald auch mit dem derzeit noch verletzten Zugang Manu Koné messen wird, hat Hütter bereits. „Ich sehe ihn eher auf der Achter- oder Zehnerposition als auf der Sechs, weil er den letzten Pass spielen kann und einen sehr guten linken Fuß und Schuss hat“, so Hütter, der die Vorzüge, die Bénes mitbringt, kennt.

