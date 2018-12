Hecking setzte das Signal zur Offensive: 4-3-3 ist Borussias Erfolgsformel

Mönchengladbach Mit dem Systemwechsel gab Trainer Dieter Hecking das Signal zur Offensive. Die neue Formation steht für Veränderung, Mut und Angriffslust. Es ist das Comeback der Torfabrik.

Hecking entschied sich für Verschiebungen im Sinne der Offensive: Einen Mittelfeldspieler und die Außen zog er weiter nach vorn, einen Zentralstürmer zurück, aus einem der Sechser und einer der Spitzen wurde eine Doppelacht , aus den Außenbahnspielern Flügelstürmer. Statt vier gibt es nun fünf Männer in der Abteilung Attacke. Mit dem Systemwechsel setzte Hecking das Signal zur Offensive. Die Botschaft kam an, Borussia geht steil statt quer. Das Spiel hat mehr Tiefe als zuvor, es ist aktiver, fordernder, aggressiver, findet weiter vorn statt, es ist eine kontrollierte Ball- und Gegner-Hatz, eine gesunde Mischung aus Ballbesitz- und Umschaltspiel.

Rechnet man die Formel 4-3-3 hin und her, wird sie auch im Detail symbolisch: Vier Niederlagen kassierte Borussia, nur vier. Das belegt, zusammen mit sieben gegentorlosen Spielen, einen Faktor des Aufschwungs: Borussia hat es geschafft, offensiver UND hinten stabiler zu sein. Die doppelte Drei steht für den Erfolg: 33 Punkte, Platz drei, drei mal drei ist neun, so viele Tore haben die Topstürmer Plea und Hazard erzielt, vier mal drei mal drei ergibt 36, so viele Tore schoss Gladbach in der Hinrunde und ist damit mit den Bayern das torhungrigste Team nach Primus Dortmund.