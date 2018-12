Borussia reist nach Andalusien: Wiedersehen mit Oenning

Mönchengladbach Schon kurz nach dem Jahreswechsel packen Borussia Mönchengladbachs Profis die Koffer und reisen in den Süden Spaniens. Dort kommt es zum Wiedersehen mit einem früheren Co-Trainer.

Vom 5. bis 12. Januar sind die Borussen in Andalusien, um sich auf die Rückrunde vorzubereiten. Sie residieren im Barceló Montecastillo Golf Resort in Jerez de la Frontera. Auf dem hoteleigenen Fußballplatz werden dort nicht nur die Trainingseinheiten stattfinden, sondern am Montag, 7. Januar, um 15 Uhr auch das erste von zwei Testspielen, gegen Zweitligist 1. FC Magdeburg.