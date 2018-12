Kommentar: Borussias Herausforderung – die eigene Vorlage nutzen

Meinung Mönchengladbach Die Borussia hat gegen Dortmund auch verloren, weil ihr der nötige Mut fehlte. Dennoch hat die Hinrunde Spaß gemacht. Die Gladbacher müssen einfach so weitermachen. Ein Kommentar.

Borussia hat das Spitzenspiel beim BVB 1:2 verloren. Es war die vierte Saisonniederlage, die vierte in der Fremde. Beim Halbzeitmeister fehlte der nötige Mut, um ihn wirklich zu gefährden. Zu wenig Offensivgeist gab es im letzten Spiel einer Hinrunde, die insgesamt aber ganz im Zeichen der Offensive stand.

Dieter Hecking hat mit der Umstellung auf das 4-3-3-System den entscheidenden Reiz gesetzt, das Team hat die Botschaft verstanden. Daheim ist Gladbach wieder ein Macht geworden, acht Spiele, acht Siege, das ist ein klares Statement. Auswärts gab es das große 3:0 bei den Bayern und das starke 3:1 in Bremen, zudem die Punkte in Augsburg, Wolfsburg und bei 1899 Hoffenheim. In der Summe macht das ausgezeichnete 33 Punkte, das ist mindestens Platz drei nach 17 Spielen.