Faktencheck Borussias Halbzeit-Bilanz: Mit Torhunger, Laufbereitschaft und Fairness zum Erfolg

Mönchengladbach 33 Punkte, 36 Tore, Platz zwei, zwei Torjäger mit je neun Treffern, Platz eins in der Fairness-Tabelle und viele Daten, in denen die Gladbacher besser sind als der Bundesliga-Schnitt. Unser Faktencheck zur Hinrunde.

Die Zahlen der Hinrunde offenbaren die Gründe für den Aufschwung der Borussen: Torhunger, Laufbereitschaft und Fairness. Was fehlt: Einer, die direkte Freistöße verwandelt wie früher der venezolanische Ballzauberer Juan Arango. In der Disziplin steht mal wieder die Null.

Gladbach schloss die erste Halbzeit der Saison mit 33 Punkten (Schnitt: 1,94) und einer Torbilanz von 36:18 als Tabellendritter ab. Es gab zehn Siege, drei Unentschieden und vier Niederlagen. Acht der zehn Siege passierten im eigenen Stadion, hinzu kamen das 3:0 beim FC Bayern und das 3:1 bei Werder Bremen. Punkte holten die Gladbacher in Augsburg (1:1), Wolfsburg (2:2) und bei 1899 Hoffenheim (0:0). Daheim stellten die Borussen einen Rekord auf, noch nie gab es eine Hinserie mit lauter Siegen im eigenen Stadion.

Ein Beitrag geteilt von Yann Sommer (@ysommer1) am Dez 21, 2018 um 3:13 PST

Sieh dir diesen Beitrag auf Instagram an

21 Gelbe Karten sammelten die Gladbacher ein (fünf davon Denis Zakaria), es gab keinen Platzverweis. Damit ist die Borussia das fairste Team der Liga. Weit vorne liegt sie auch in der Kilometer-Tabelle: Die Borussen absolvierten in der Hinrunde 2034,07 Kilometer. Thorgan Hazard war mit 191,53 Kilometern der lauffreudigte Gladbacher, Oscar Wendt ist die Nummer zwei mit 184,94 Kilometern. Er gehört zu den fünf Borussen, die in jedem Spiel zum Einsatz kamen.