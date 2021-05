38 Tore - Peter Meyer und Herbert Laumen (1967/68) Am Ende der Saison standen beide Angreifer bei 19 Toren, und doch war der Weg dorthin höchst unterschiedlich. Während Laumen beständig über die Saison verteilt traf, legte Neuzugang Meyer (auf dem Foto noch als Düsseldorfer gegen die Borussia) einen Traumstart in Gladbach hin und erzielte in den ersten 15 Spielen 19 Tore. Kurz nach Beginn der Rückrunde brach er sich jedoch das Bein und spielte danach nur noch einmal für Borussia.