Borusse war ohne Führerschein unterwegs: Der Fall Michael Cuisance

Mönchengladbach Borussias Michael Cuisance muss wegen vorsätzlichen Fahrens ohne Führerschein eine Geldstrafe zahlen. Wie tickt der junge Franzose und was sagt sein Trainer über ihn?

In dieser Saison läuft es bei Michael Cuisance alles andere als rund. Bei Borussia Mönchengladbach kommt der Mittelfeldspieler nur äußerst selten zum Zuge. In der gesamten Spielzeit stand er erst einmal in der Startelf, in acht weiteren Partien wurde er eingewechselt. Deswegen hatte Cuisance im Winter Borussias Sportdirektor Max Eberl mitgeteilt, den Verein wechseln zu wollen, um mehr Spielpraxis zu bekommen. Der winkte jedoch ab, weil man bei den Borussen auf den Edeltechniker zukünftig baut. Jetzt hat er aber erst einmal privat Mist gebaut.

Zuvor war der Franzose nämlich noch Stammspieler und trumpfte in seiner ersten Profi-Saison groß auf. Die Borussia-Fans wählten ihn zum besten Akteur der Saison. Doch jetzt muss Cuisance erstmal seinen sportlichen Frust und seine privaten Probleme in den Griff bekommen, um wieder ähnliche Leistungen abrufen zu können. Immerhin: Mit der französischen U20-Nationalmannschaft war er in den vergangenen Tagen sehr erfolgreich, gewann zwei von drei Testspielen mit seinem Team und bot ordentliche Darbietungen. Am Donnerstag trainiert er wieder am Borussia-Park, am Mittwoch bekommt er einen Tag frei. Dass er an diesem Tag den unangenehmen Gang zum Gericht nicht antreten muss, weil er seinen Einspruch zurückzog, dürfte eine gute Entscheidung gewesen sein.