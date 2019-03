Fußball-Regionalliga : Borussias U23 muss gegen das Schlusslicht in die Spur finden

Mandela Egbo (li.) hatte – wie hier gegen Augsburg – zuletzt wieder einen Einsatz in einem Testspiel der Profis. Foto: Dirk Päffgen

Mönchengladbach Am Samstag gibt es für den Borussen-Nachwuchs kein Pardon: Gegen Herkenrath muss ein Sieg her. Wer für das Team von Trainer Arie van Lent auflaufen kann, ist noch fraglich, da einige bei den Profis beim Benefizspiel in Zwickau eingesetzt wurden.

Nachdem Borussias U23 zuletzt aus zwei Spielen nur einen Punkt geholt hat, steht am Samstag um 14 Uhr im Grenzlandstadion eine Partie an, in der es kein Pardon für das Team von Arie van Lent geben darf. Denn zu Gast ist dann das abgeschlagene Schlusslicht TV Herkenrath, und für den Aufsteiger gibt es mit bisher erst neun Zählern aus 23 Spielen praktisch keine Hoffnung mehr auf den Verbleib in der Liga. „Das ist ein Spiel, in dem wir wieder in die Spur finden müssen“, sagt Gladbachs Trainer Arie van Lent.

Klarer Favorit waren die Borussen auch im vorigen Heimspiel gegen den Vorletzten Kaan-Marienborn, als es am Ende nur ein 2:2 gab. Doch anders als der TV Herkenrath sind die Kaaner aktuell nur fünf Zähler vom rettenden Ufer entfernt, bei den Gästen am Samstag sind es 18. „Wir haben das vorige Heimspiel natürlich analysiert, da ist unsere Positionierung auf dem Platz nicht immer gut gewesen. Im Training haben wir uns noch einmal speziell darauf vorbereitet, gegen einen tief stehenden Gegner Lösungen finden zu müssen“, erklärt van Lent. Zudem habe zuletzt gefehlt, was in den Spielen zuvor im Jahr 2019 der Schlüssel zu den Erfolgen war: das gemeinschaftliche Auftreten, Wege für den Nebenmann zu machen. Zu diesen Tugenden muss das Team zurückfinden, ganz gleich, in welcher Besetzung die Aufgabe angegangen wird.