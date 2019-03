Profi von Borussia Mönchengladbach: Michael Cuisance wegen vorsätzlichen Fahrens ohne Führerschein angeklagt

Mönchengladbach Der Mittelfeldspieler von Borussia Mönchengladbach ist wegen vorsätzlichen Fahrens ohne Führerschein angeklagt. Das Amtsgericht Mönchengladbach verhandelt den Fall am Mittwoch.

Dem Angeklagten, der seit 2017 beim Fußballbundesligisten Borussia Mönchengladbach spielt, wird vorgeworfen, am 1. August 2018 mit seinem Audi auf der Kaldenkirchener Straße in Mönchengladbach gefahren zu sein, obwohl er zu diesem Zeitpunkt nicht über eine gültige Fahrerlaubnis verfügt habe. Gegen den vom Amtsgericht erlassenen Strafbefehl hatte der Angeklagte Einspruch eingelegt, so dass die Sache nun verhandelt werden muss, wie ein Sprecher des Landgerichts am Freitag mitteilte.