Königsklasse, Europa League oder gar nichts?: So tippen die RP-Redakteure Borussias Endspurt

Mönchengladbach Nach 26 Spieltagen liegt Gladbach in der Tabelle auf Rang vier. Unsere Redakteure tippen, wie sich Borussia und ihre Konkurrenten im restlichen Verlauf dieser Bundesliga-Saison noch schlagen und für wen es für welchen europäischen Wettbewerb reicht.

Champions League, Europa League oder gar nichts? Die Frage, was Borussia in dieser Saison schaffen wird, entscheidet sich in den kommenden acht Wochen. An 24 von 26 Spieltagen stand das Team von Trainer Dieter Hecking bislang unter den Top Vier, und damit auf einem Champions-League-Platz. Doch nach der jüngsten Phase mit nur fünf Punkten aus den vergangenen sechs Spielen sind die Konkurrenten herangerückt. Vor allem Eintracht Frankfurt ist mit nur einem Punkt Rückstand nah dran an den Borussen. Auch Bayer Leverkusen und der VfL Wolfsburg sind mit fünf Zählern Abstand in Schlagdistanz. Doch auch die Gladbacher könnten noch einen Platz gutmachen, Leipzig liegt lediglich zwei Punkte vor ihnen. Unsere Redakteure haben vor dem Endspurt die letzten acht Spieltage getippt und sind überzeugt: Auswärts macht Borussia die Königsklasse klar!