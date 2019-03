Abstimmung: Bei diesen Spielern sollte Borussia im Sommer zuschlagen

Mönchengladbach Mit welchen Spielern verstärkt sich Borussia Mönchengladbach zur kommenden Saison? Wir haben einige Kandidaten vorgestellt. Das sind Ihre Favoriten.

Welche Spieler werden Borussia verlassen? Welche Stars lockt Sportdirektor Max Eberl nach Gladbach? Das sind zwei Fragen, die in den nächsten Monaten in Mönchengladbach immer wieder diskutiert werden. Viel wird dabei auch davon abhängen, wie das Team von Dieter Hecking sportlich abschneiden wird. Verteidigt Borussia den vierten Platz und erreicht somit die Champions League, hat Eberl weitaus bessere Voraussetzungen, um neue Spieler zu verpflichten. Finanziell wäre der Spielraum deutlich größer und auch aus sportlicher Sicht die Borussen für ambitionierte Akteure, die unbedingt in der Königsklasse agieren wollen, attraktiver.