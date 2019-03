Bekanntschaft aus Gladbacher Zeiten: Ex-Borusse Xhaka lädt kleinen Fan mit Down-Syndrom nach London ein

London In Mönchengladbach wurde Granit Xhaka nicht nur wegen seiner Leistungen, sondern auch aufgrund seiner Persönlichkeit zum Publikumsliebling. Einen besonderen Fan lud er nun zu sich nach London ein.

Während seiner Zeit bei den Gladbachern von 2012 bis 2016 lernte der Schweizer den heute achtjährigen Julian kennen. Er lief zweimal an der Hand von Xhaka als Einlaufkind in den Borussia-Park ein. Es war der Beginn einer bis heute andauernden Freundschaft zwischen dem Fußballprofi und dem kleinen Jungen mit Down-Syndrom. „Ich habe eine sehr spezielle Verbindung zu Julian. Er ist immer positiv, hat immer ein Lächeln im Gesicht. Er zeigt, dass man auch mit einer Krankheit glücklich sein kann“, sagt Xhaka in einem von seinem heutigen Arbeitgeber, Arsenal London, veröffentlichten Video. Nun hat der Schweizer Julian in die englische Hauptstadt eingeladen. „Es gibt Menschen, die haben alles, und klagen trotzdem. Und dieser Junge weiß genau, was er hat, und hat trotzdem eine positive Einstellung“, sagt Xhaka.