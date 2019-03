Fußball: U23 bäumt sich beim 0:0 gegen das Schlusslicht nicht auf

Mönchengladbach Trainer Arie van Lent war nach der Regionalliga-Nullnummer gegen Herkenrath stinksauer. Sein Team hatte nahezu alles vermissen lassen. „Da stehen einige auf dem Platz, die sich schon für Profis halten. Dann sollen sie das mal weiter glauben“, sagte Borussias Coach.

Um 15.50 Uhr war Arie van Lent am Samstagnachmittag bedient. Wütend stapfte er vom Platz, wollte sich nach dem 0:0 gegen das abgeschlagene Schlusslicht TV Herkenrath zunächst kaum äußern. „Muss ich dazu wirklich noch etwas sagen? Da stehen einige auf dem Platz, die sich schon für Profis halten. Dann sollen die das mal weiter glauben“, erklärte der Coach. In der Tat hatte das Gezeigte zuvor nur recht wenig mit Regionalliga-Niveau zu tun.

Die Partie gegen das Schlusslicht verlief von der ersten Minute an ähnlich wie die gegen Kaan-Marienborn vor zwei Wochen. Die Herkenrather standen tief, beließen nur ihren Stürmer in Nähe der Mittellinie. Die Borussen taten sich schwer, ein Mittel gegen diese dichte Deckung zu finden. Der Weg über die Außenbahnen, der Erfolg hätte versprechen können, wurde viel zu selten gewählt. Und bis auf einen Distanzschuss von Aaron Herzog etwa nach einer Viertelstunde, der knapp über den Querbalken strich, gab es nicht eine einzige Tormöglichkeit. Die beste Chance der ersten Hälfte erspielten sich dann sogar die Gäste, die nach einem Abspielfehler der Borussen schnell umschalteten – und plötzlich stand Kevin Dabo frei vor Keeper Franz Langhoff. Der jedoch parierte den ersten Schuss glänzend, und anstatt danach das praktisch leere Tor zu treffen, setzte Dabo den Ball an die Latte (37.).