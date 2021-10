Topspiel am Samstag um 18.30 Uhr : Borussias Gastspiel bei Hertha soll mal wieder drei Punkte bringen

Alassane Plea traf im April in Berlin, zum Sieg reichte es nicht. Foto: dpa/Tobias Schwarz

Liveblog Berlin Seit vier Jahren hat Borussia Mönchengladbach nicht mehr in der Hauptstadt gewonnen. Je drei Reisen zu Hertha BSC und drei bei Union Berlin blieben ohne Erfolg. Am Samstag soll im Topspiel bei Hertha endlich wieder ein Sieg her.